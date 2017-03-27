Galatasaray’da Bruma şoku!

Portekiz U21 takımında sakatlanan Bruma, yarın İstanbul’a gelerek Galatasaray'a katılacak. 22 yaşındaki yıldızın durumuyla Galatasaray’ın sağlık heyeti yakından ilgilenecek.

Sezonun en flaş ismi olarak dikkat çeken Bruma'dan üzücü bir haber geldi. Portekiz U21 takımının Norveç ile oynadığı karşılaşmada sakatlık geçiren ve daha sonra kadrodan çıkarılmak zorunda kalan 22 yaşındaki futbolcu yarın İstanbul'a gelerek Galatasaray'a katılacak. Portekiz Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Bruma'nın kas ağrısı yaşadığı ve bu nedenle de sakatlandığı ifade edildi. Soluğu yarın İstanbul'da alacak olan yıldız oyuncuyla sarı-kırmızılı takımın sağlık heyeti yakından ilgilenecek. Bruma'yı sezonun ilk yarısında gol attığı Adana'ya karşı oynatmak için elinden geleni yapacak olan sağlık heyeti, öncelikli olarak oyuncunun Portekiz'de yaşadığı sakatlığı inceleyecek. Galatasarayda, durumu belirsizliğini koruyan Bruma dışında hiçbir sakat oyuncu bulunmaması teknik heyeti sevindiriyor.

`Hakan Şükür ve Arif Erdem konusunda hatadan dönüldü` Hakan Şükür ve Arif Erdem'in kulüpten ihraç edilmesini Galatasaray'ın eski yöneticisi yorumladı. Adının açıklanmasını istemeyen camianın saygın abisi, “Herhangi bir yargı kararı olmadığı halde ihraç konusunun genel kurul gündemine getirilmesi hataydı. Bunu ‘Dursun Özbek ve yönetiminin acemiliği' olarak görüyorum” ifadesini kullandı. İlgili Haberi Oku

TALİPLERİ ARTIYOR

Özellikle İngiliz ekiplerinin yakından ilgilendiği Bruma'nın son talibi, Championship ekibi Wolverhampton oldu. A Bola'nın haberine göre Portekiz U21 takımının Norveç ile oynadığı maçta Bruma'yı İngiliz ekibinin scoutları izledi.