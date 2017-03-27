Gökhan Saral, CAS’ın reddi ile ilgili konuştu

Trabzonspor Yönetim Kurulu üyesi Gökhan Saral, CAS'ın Trabzonspor'u reddi hakkında açıklama yaptı.

Trabzonspor Yönetim Kurulu üyesi Gökhan Saral, 2010-11 sezonuna ilişkin Trabzonspor’un Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) yaptığı başvurunun reddedildiğine yönelik kulübe ulaşan bir yazının olmadığını söyledi.

Gökhan Saral, yaptığı açıklamada, konuyla ilgili kararı Futbol Federasyonu yetkililerinden öğrendiklerini belirterek şöyle konuştu:

“Şu anda kulübümüze ulaşan bir yazı yok. CAS müracaatımızda çıkabilecek her türlü olumlu ya da olumsuz karara göre yol haritamızı belirlemiştik. Gerekçeli kararın tarafımıza ulaşması halinde değerlendirmemizi FIFA’ya başvuruda bulunacağız. Hak arama mücadelemiz şampiyonluk kupamız müzemize gelene kadar devam edecek. 2010-11 sezonu şampiyonu Trabzonspor’dur. Taraftarlarımız rahat olsun. Yönetim olarak Trabzonspor’un haklarını sonuna kadar arayacak, gereken her türlü mücadeleyi vereceğiz.