Haim Revivo şu anda ne yapıyor?

Bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'da top koşturan İsrailli yıldız oyuncu Revivo şu an da ne yapıyor? İşte eski yıldızın son hali...

22 Şubat 11972 İsrail doğumlu olan 2000 – 2002 yılları arasında Fenerbahçe’de forma giyen yıldız oyuncu 2002 – 2003 sezonunda ise Galatasaray’a transfer olmuştu.

Revivo, 2000 yılında Galatasaray’ın üst üste aldığı şampiyonlukları kesmek için sarı lacivertli takımın Mustafa Denizli’yi getirdiği sezonda takıma katılmıştı. Fenerbahçe’de imza töreni sırasında Türkçe olarak söylediği ‘En büyük Fenerbahçe. Fenerbahçe’yi seviyorum’ sözleriyle taraftarın sevgilisi haline gelmişti. İsrailli yıldız sarı lacivertli takımda attığı gollerle de çok konuşulmuştu. Fenerbahçe’de 66 maçta 29 gol atan Revivo, 2001 yılında gelen şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu. Yıldız isim Fenerbahçe’de yaşadığı sorunlar ve anlaşmazlıklar yüzünden bedelsiz olarak sarı lacivertli takımın ezeli rakibi Galatasaray’a transfer olarak bir anda ortalığı karıştırmıştı. Peki yıldız oyuncu şu anda ne yapıyor?

Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra 2003 yılında İsrail’in Ashdod takıma geri dönen Revivo, burada futbolu bıraktığını açıkladı. Yıldız oyuncu Ashdod FC kulübünü satın alarak futbolculuk döneminde kazandığı parayı ticarete yatırdı. Futboldan kazandıklarını ticaret hayatında yaptığı atılımlarla katlayan Haim Revivo’nun başı İsrail’de yeraltı dünyasını kontrol eden Abergil Ailesi’yle başı belaya girdi. Ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Los Angeles’a giden Revivo, 2013 yılında suların durulmasıyla tekrar ülkesine geri döndü. Revivo, 2013 senesinde ülkesinin birinci lig takımlarından Beitar Jerusalem’in basın sözcülüğünü yaptı. Şu anda ise yıldız oyuncu iş adamı olarak ticaretle uğraşıyor.

İşte Revivo’nun son hali: