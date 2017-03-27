Hakan Şükür ihraç edildiğini duyunca istifa etti

Aidatlarını ödemediği gerekçesiyle ihraç edilen Hakan Şükür, sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu.

Galatasaray’dan aidatını ödemediği gerekçesiyle üyelikten düşürülen Hakan Şükür, bu kararı duyunca Twitter’dan istifa ettiğini duyurdu.

Genel kurulda alınan Arif Erdem ve Hakan Şükür’ün ihraç edilmemesi yönündeki karar sonrasında hükümet kanadından sarı-kırmızılı kulübe büyük baskı geldi.

Pazar akşamı saat 17:00’de olağanüstü toplanan sarı-kırmızılı kulüp, bu iki oyuncunun ihraç edilmesi için farklı bir formül düşündü. Yönetim kurulu aidatlarını ödemediği gerekçesiyle iki eski futbolcu ile birlikte bu sebepten dolayı 2 bin 750 üyenin de ihracına karar verdi.

SÜREN: POLEMİK YARATMADAN UYGULANABİLİRDİ

Konu ile ilgili yorumda bulunan Şükür, “Aslında yapılacak fazla bir yorum yok. Galatasaray Yönetim Kurulu, kulüp tüzüğünün gereklerini yerine getirdi. Aslında olay buraya gelmeden daha önce de yerine getirebilirlerdi. Camia içinde hiç polemik yaratmadan bu maddeyi uygulayabilirlerdi.”