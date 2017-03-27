‘Hakan Şükür ve Arif Erdem konusunda hatadan dönüldü’

Hakan Şükür ve Arif Erdem’in kulüpten ihraç edilmesini Galatasaray'ın eski yöneticisi yorumladı. Adının açıklanmasını istemeyen camianın saygın abisi, “Herhangi bir yargı kararı olmadığı halde ihraç konusunun genel kurul gündemine getirilmesi hataydı. Bunu ‘Dursun Özbek ve yönetiminin acemiliği’ olarak görüyorum” ifadesini kullandı.

Galatasaray’da kritik mali genel kurul geride kaldı ama FETÖ davası sanıkları eski futbolcular Hakan Şükür ve Arif Erdem'in kulüpten ihraç edilmemeleri gündemden düşmemişti. Başkan Dursun Özbek ve yönetiminin ibra edilmesini gölgede bırakan oylamada üyelerin çoğunluğu Zekeriya Öz, Hüseyin Avni Mutlu, Şahabettin Harput, İsmail Demiriz ve Hazim Sesli'nin ihracını kabul ederken Şükür ve Erdem'in üyeliklerinin devamı yönünde karar almıştı.

Bunun üzerine Özbek ve ekibi, dün 17.00'de TT Arena'da olağanüstü toplanıp konuyu masaya yatırdı. Toplantıdan, ikilinin kulüple ilişkisinin kesilmesi kararı çıktı. Bu konuyu yorumlayan sarı-kırmızılı kulübün eski yöneticisi alınan bu kararla hatadan dönüldüğünü belirterek, “Herhangi bir yargı kararı olmadığı halde ihraç konusunun mali genel kurul gündemine getirilmesi zaten en başta yapılan bir yanlıştı. Yönetimin acemiliği ön plana çıktı ve olaylar bu şekilde gelişti” diye konuştu.

Hakan Şükür ihraç edildiğini duyunca istifa etti Aidatlarını ödemediği gerekçesiyle ihraç edilen Hakan Şükür, sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu. İlgili Haberi Oku

TEK CÜMLE İLE İHRAÇ

Galatasaray yönetimi yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından ihraç kararları ile ilgili resmi sitesinden tek cümlelik bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, “Yönetim Kurulumuzun 26 Mart 2017 tarihli toplantısında alınan karar gereğince Hakan Şükür ve Arif Erdem'in kulüp üyeliklerinin sona erdirilmesine karar verilmiştir” ifadelerini kullandı.

TÜZÜK NE DİYOR?

MADDE 20: Aşağıdaki hallerde üyelik sona erer:

20.1) Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu hükümlerine göre üyelik koşullarının kaybedilmesi,

20.2) Üyelikten çıkma kararının yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirilmesi,

20.3) Ödeme yükümlülüğünün 6 (altı) yıl üst üste özür belirtmeksizin yerine getirilememesi

20.4) Ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeme nedeniyle üyeliği sona eren kişinin yeni başvuru ile yeniden üyeliğe alınmasından sonra ödentisini 2 (iki) yıl üst üste ödememesi,

20.5) Önceden özür belirtmeksizin üst üste 8 (sekiz) Genel Kurula katılmaması,

20.6) Tüzük hükümleri uyarınca üyelikten çıkarılması. Bu durumlarda üyelik kaydı Yönetim Kurulu kararı ile Sicil Kurulunca silinir.