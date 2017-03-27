İstikrarın adı Ersun Yanal

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bordo-mavili kulüpte son 4 sezonda görev yapan 7 teknik adam içinde en başarılı isim oldu. Bordo-mavililer Ersun Yanal ile teknik adam istikrarını da yakaladı.

Son yıllarda yaşadığı teknik adam değişiklikleriyle gündeme gelen Trabzonspor, ligin ilk yarısında tartışılan isimlerin başında gelen Ersun Yanal ile istikrar adına yola devam etme kararı almasının meyvelerini toplamaya başladı. Yanal, bordo-mavili kulüpte son 4 sezonda görev yapan 7 teknik adam içinde en başarılı isim olurken, Karadeniz ekibi de teknik direktör konusunda uzun bir aradan sonra istikrarı yakalamış oldu.

Şenol Güneş’ten sonra istikrar yakalanamamıştı

Trabzonspor, Teknik Direktör Şenol Güneş’in takımdan ayrıldığı son dönemden sonra teknik adam değişikliklerinde istikrarı bir türlü sağlayamadı. 2009’dan 2013 sezonuna kadar Trabzonspor’un başında kalan Şenol Güneş’in ayrılmasından sonra Tolunay Kafkas, Mustafa Akçay, Hami Mandıralı, Vahid Halilhodziç, Shota Arweladze, Sadi Tekelioğlu ve Ersun Yanal, Karadeniz ekibinde görev yapan teknik adamlar oldu. Karadeniz ekibi Şenol Güneş’in ayrılmasından sonraki 4 yıllık bölüme 7 teknik adam sığdırırken, söz konusu isimlerin ise bir sezon görev yapamadıkları görülüyor. Yönetimlerin de etkili olduğu teknik adam değişikliklerinde bordo-mavililer başkan Muharrem Usta, döneminde Ersun Yanal ile istikrarı yakaladı.

Tolunay Kafkas

Şenol Güneş’in bordo-mavili kulüple yollarını ayırmasından sonra dönemin başkanı Sadri Şener tarafından takımın başına getirilen Tolunay Kafkas, Trabzonspor ile çıktığı 15 lig maçında 7 galibiyet 1 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti. Kafkas, Karadeniz ekibi ile yüzde 46.46’lık başarı ortalaması yakaladı.

Mustafa Akçay

Trabzonspor’da yaşanan yönetim değişikliği sonrası dönemin başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kafkas ile yollarını ayırırken Mustafa Akçay’ı takımın başına getirdi. Akçay, 20 hafta takımın başında kaldı. Söz konusu 20 lig maçında ise 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Akçay, yüzde 40 başarı ortalaması yakalamıştı.

Hami Mandıralı

Akçay’ın görevinden ayrılmasından sonra yardımcısı Hami Mandıralı kalan haftalarda takımı çalıştırdı. Mandıralı, 14 maçta 6 galibiyet 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak yüzde 42’lik bir ortalama ile sezonu tamamlamıştı.

Vahid Halilhodziç

2013-2014 sezonunu Mustafa Akçay ve Hami Mandıralı ile tamamlayan Karadeniz ekibi, 2014-2015 sezonu için ise daha önce takımda görev alan Vahid Halilhodziç’i göreve getirdi. Bordo-mavili ekibin başında 8 maça çıkan Halilhodziç, söz konusu maçlarda ise 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ederek, yüzde 12.5’lik bir ortalama yakalamıştı.

Ersun Yanal

Vahid Halilhodziç’in takımdan ayrılmasından sonra bordo-mavili takımın başına 10. haftada ikinci kez gelen Ersun Yanal, 2014-15 sezonunu bordo-mavili takımla birlikte tamamladı. Bordo-mavililerle çıktığı 25 maçta ise 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak yüzde 52’lik bir ortalama yakaladı.Trabzonspor, 2015-2016 sezonunda 3 teknik adam değiştirdi.

Shota Arvaladze

Trabzonspor, Ersun Yanal ile yollarını ayırmasının ardından 2015-2016 sezonuna Shota Arvaledze ile başladı. 11 hafta takımın başında kalabilen ve söz konusu maçlarda 4 galibiyet 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde eden Shota, yüzde 36.36’lık ortalama yakalamıştı.

Sadi Tekelioğlu

Shota ile yolların ayrılmasından sonra takımın başına Trabzonspor Altyapı Koordinatörü Sadi Tekelioğlu getirildi. Tekelioğlu, 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Yüzde 42.85’lik bir ortalama elde etti.

Mandıralı’nın ikinci dönemi

Sadi Tekelioğlu ile yolların ayrılmasından sonra Hami Mandıralı ikinci kez takımın başına geldi. Mandıralı, takımın başında çıktığı 15 lig maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde etti. Yüzde 33.33’lük bir ortalama yakalayarak sezonu tamamlayamayarak ayrıldı.

2016-2017 sezonunda tek teknik adam Ersun Yanal

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, önceki yıllarda olduğu gibi değil bu kez sezon başında takımın başına 3. kez geldi. Sezonun ilk yarısında sıkıntılı bir süreç geçiren ve yeni bir takım kuran bordo-mavililer sancılı bir dönem yaşadı. Camiada tartışılan isimlerin başında gelen Ersun Yanal ile devam etme kararı alan Trabzonspor yönetimi, bunun meyvelerini 2017 yılında almaya başladı. Yanal, yönetiminde ligin ikinci yarısında yenilmezliğini sürdüren bordo-mavililer, alt basamaklardan üst basamaklara doğru tırmanarak Avrupa kupalarına katılma umutlarını artırdı. Yanal, 3. döneminde ise 25 lig maçında 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde ederek yüzde 48’lik ortalama yakaladı.