İtalya’da Türk gazeteciye “başarılı spor muhabiri” ödülü

Yaşamını İtalya’da sürdüren Türk gazeteci Dündar Keşaplı, yaptığı başarılı çalışmalarından ötürü ödüle layık görüldü.

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen “Ferrari Awards” etkinliği Anzio kentinde yapıldı. Etkinliğe, İtalya'nın spor, sanat, iş, moda, kültür camiasından pek çok önemli isim katıldı. Törende Dündar Keşaplı spor alanındaki ses getiren röportajları sebebiyle “başarılı spor muhabiri” ödülünü aldı. Ödülünü alan Keşaplı, meslek hayatı boyunca ahlak kurallarına uygun bir şekilde hizmet ettiği medya kurumlarına doğru haber yapma kuralını kendisine şiar edindiğini ve bundan da asla ödün vermeyerek çalışmalarını gerçekleştirdiğini ifade etti.