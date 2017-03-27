Jeremain Lens son noktayı koydu

Jeremain Lens, Fenerbahçe'ye gelerek en doğru kararı verdiğini söyledi. Sarı-lacivertlilerde çok mutlu olduğunu ve gelecek sezon da takımda kalmak istediğini vurgulayan Hollandalı futbolcu, “Performansımı takım arkadaşlarıma borçluyum. Sunderland'da kötü bir dönem geçirmiştim. Buraya geldiğimde takım arkadaşlarım bana kucak açtı. Bu da benim uyum sürecimi hızlandırdı” dedi.

Bulgar yıldız Fenerbahçe yolunda Fenerbahçe'ye, hedefindeki Bulgar orta saha Ivelin Popov'dan iyi haber geldi. Emenike takasıyla Spartak Moskova'yı ikna edip bu transferi bedelsiz bitirmeye çalışan sarı-lacivertliler, Popov'dan olumlu yanıt aldı. İlgili Haberi Oku

Lens şöyle devametti:

“Buraya geldikten sonra performans olarak yükselişe geçtimvemilli takıma seçildim. Fenerbahçe'de futbol oynamaktan keyif alıyorum. Yönetim, yeni sezonda benimle devam etmek istediğini ifade etti. Ben de kendimi buraya ait hissediyorumve önemli başarılara imza atmak istiyorum. En büyük isteğim gelecek sezon takımda kalmak ve bu yılı bir kupayla kapatmak. Kariyerimde forma giydiğimkulüpler arasında Fenerbahçe çok özel bir yere sahip. İstanbul'da çok iyi şartlar ve güzel bir ortamyakaladım. En büyük idolümBrezilyalıRonaldo, hobimisemüzik dinlemek. Tesislerde Türkçemüzik dinliyoruz. İdmanların ardından da boks antrenmanı yapıyorum. İstanbul'da kuzenimle birlikte yaşıyorum. Evli değilim, bir kız arkadaşım var. Evlilik gibi bir düşüncem de yok.”