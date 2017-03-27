Karşıyaka’da Güneş farkı

Atilla Güneş yönetimindeki Karşıyaka, Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 5 yarışındaki en önemli rakibi Niğde Belediyespor'u 5-0 mağlup ederek son 5 haftaya girerken yeniden play off hattına döndü.

Teknik Direktör Atilla Güneş yönetiminde ilk yarının son haftasından itibaren İzmir’de oynadığı 4 maçta 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Karşıyaka, Güneş’in takımın başına geçmesinden sonra evinde 3’te 3 yaptı. Bu periyotta can derdindeki Kırklarelispor’u 2-1, İzmir’e lider gelen Gümüşhanespor’u 3-0, son olarak Niğde Belediyespor’u 5-0 yenerek yarışa tutunan yeşil kırmızılı ekip 3 karşılaşmada 10 gol atarken sadece 1 gol yedi.

Karşıyaka’nın iç saha performansı ile play off yarışına tutunması camiayı da heyecanlandırırken, yeşil kırmızılı taraftarlar bu hafta deplasmanda oynanacak Sarıyer maçına çıkarma yapmak için harekete geçti. Bu arada yönetim de Niğde Belediyespor galibiyetinin primini 3’er bin TL’ye çıkartarak futbolculara moral aşıladı. Son 2 haftada 4 maç oynadıklarını hatırlatan Atilla Güneş, “Uzak deplasmanlara gittik. En yakın rakibimizi böyle bir farkla yenmek hem takımın hem de taraftarın yüzünü güldürdü. Artık kalan her maçımız final olacak. Deplasmanda son haftalardaki şanssızlığımızı da kırarak ilk 5’ten kopmamak istiyoruz” dedi.

Son olarak 2014-15 sezonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyespor’u İzmir’de 5-2 mağlup eden yeşil kırmızılı ekip, aynı sezon evinde Orduspor’u 6-0, Adana Demirspor’u 6-5 yenmişti. Karşıyaka, bu sezon son sıradaki Kayseri Erciyesspor’u deplasmanda 6-0’la geçti. Karşıyaka’nın ilk yarının son haftasında Menemen Belediyespor’la oynadığı maçta penaltı kaçıran Can Erdem, son 3 iç saha karşılaşmasında beyaz noktadan rakipleri affetmedi. Can, Kırklarelispor, Gümüşhanespor ve Niğde Belediyespor karşılaşmalarında kullandığı penaltıları gole çevirdi. İç sahadaki bu 3 maçta 5 gol atan tecrübeli yıldız, toplamda 14 gole ulaştı.