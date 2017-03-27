Kayserispor Antalyaspor’a hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 26. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Kayserispor, Antalyaspor'a bileniyor… Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Teknik çalışma ile devam eden antrenmanda, futbolcuların neşeli olduğu gözlendi.

Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayserispor Asbaşkanı Mehmet Çakmak Uyar, “Geçen hafta kaybettiğimiz 3 puan hesabımızda yoktu. Önümüzdeki Antalyaspor maçı her maçımızda olduğu gibi bir final havasında geçecektir. İnşallah kazanıp dönmek gibi bir hedefimiz var. Devre arasında kağıt üzerinde düşmüş bir Kayserispor'dan bahsedilirken, bugün geldiğimiz nokta herkes tarafından takdir ediliyor. Futbol Gaziantepspor maçında bize bir şeyi bir kez daha hatırlattı. Maç sahada kazanılıyor. Kağıt üzerinde kazanılmıyor. Antalyaspor maçını da sahada kazanmak için gideceğiz. Kazanıp geleceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Mabiala Kayserispor'da kalıyor”

Uyar ayrıca, Larrys Mabiala'nın transfer söylentileri ile alakalı olarak, “Antrenmana başlamadan Mabiala ile görüştüm. Başkanım ‘Kesinlikle böyle bir imza yok, sizinle konuşmadan hiç kimseyle anlaşmam. Ben burada olmaktan çok mutluyum. Sizlerle beraber hiçbir sıkıntım' yok dedi. Transfer dönemlerinde çok şey söylenir” diye konuştu.