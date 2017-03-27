Mehmet Demirkol, Hakan Şükür krizini değerlendirdi

Ünlü futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, NTV Spor'daki Spor Servisi programında, Galatasaray'ın ihraç krizi hakkında yorum yaptı.

NTV Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Hakan Şükür ve Arif Erdem’in ihraç meselesinde yaşanan süreçleri değerlendirdi. Yönetimin bu durumu yönetmede sınıfta kaldığını ifade eden Demirkol, bu kargaşa yaşamadan yönetimin meseleyi halletmeye muktedir olduğunu ama bunu beceremediklerini söyledi. Ünlü yorumcu şu açıklamaları yaptı:

YÖNETİM AÇISINDAN BAKMAK LAZIM

Yönetim açısından bakmak duruma. Yönetimin çok enteresan bir durumu oldu. Kelimelerin içi boşalıyor ya bizde. Motivasyon, marka değeri gibi anlam değeri net olmayan kelimelerin içini boşaltıyoruz. Yönetim kelimiesinin de içi boşaltıylıyor. Yönetim durumu idare etmek değildir, yönetmektir. Yönetim neden ibra edildi.. Bütün taraftarın ve camianın başarısız olduğunu düşündüğü Dursun Özbek bir haftada yaptığı şeylerle ibra oldu. Kemerburgaz tesislerini aldı. 300 küsür milyonluk vergi borcu silindi. Bence çok ayıp bir şey bu. O parayla köprü yapılıyor, su yapıyolıyor. Futbola devlet gereğinden fazla yardım yapıyor.

Yönetim idare ediyor ama yönetemiyor. Bu konuyu yönetemedi. Ben eminim ki orada Hakan Şükür ve Arif Erdem atılmasın diyenler, yönetim başta bu kararı alsaydı daha mutlu olurlardı. Bu iki ismin atılmamasının sebebi ne? UEFA ‘daki şampiyonluk vesaire, bu başarılarda katkısının olmasını gösteriyorlar. Burada insanların ne düşündüğünden ziyade yönetimin nasıl idare ettiğidir. İnsanların ne düşündüğü tartışılabilir ama yönetimin ne düşündüğü tartışılmaz.

BENİM VERGİM NİYE İNMİYOR

Mesele buraya hiç gelmemeliydi. Yönetim böyle bir şeydir. Vergiyi indirirken yönetiyorsun. Benim vergim niye inmiyor, ben ödüyorum. Sen ödüyorsun. Doğru yöneteceksin. Çok büyük fiyasko.

BÜYÜK FİYASKO

Dursun Özbek yönetimi o kadar zor duruma düştü ki şimdi. Kongre karşısında, taraftar karşısında kendilerini zor duruma düşürdüler. Başta adım atmadın.ç Kongre karar verdi, buna uydun mu? Çünkü uyamazsın. Ülke gerçekleri farklı. Galatasaray’a ne faydası var, sana ne faydası var? Büyük fiyasko. İnanılmaz bir şey yaptılar. Stadı alıyorsun, Kemerburgaz’ı alıyorsun, vergiyi indiriyorsun…