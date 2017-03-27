Milli aranın kralı Cenk

Melih SADIKOĞLU yazdı...

Milli Takım, Dünya Kupası yolunda Finlandiya engelini ilk 20 dakika içinde Cenk Tosun'un attığı gollerle rahat aştı. Coşkulu oynanan futbol gelecek maçlar için bizlere umut verdi. Hırvatistan'ın gruptan lider çıkacağını düşünürsek, Millier'in Ukrayna ve İzlanda maçları hayati önem taşıyor. Dünya Kupası yolu çok zor gözükse de Fransa'daki Avrupa Şampiyonası'na nasıl gittiğimizi hatırlarsak, bizim için imkânsız bir şey yok.

Süper Lig'e milli maçlardan dolayı ara verildi. Lider Beşiktaş, Teknik Direktör Şenol Güneş'in sezon başından beri yaptığı hazırlık maçları uygulaması yine devam etti. Rumen ekip Astra Giurgiu geldi, İstanbul'da 3 gol atıp gitti. Hazırlık maçları yapılmasında problem yok tabii. Ancak Avrupa Ligi ve Süper Lig'de üst üste zor sınav veren Kartal'a böyle bir hazırlık maçı organizasyonu yaramaz. Şenol hocanın kafasında bir plan vardır ama Rumen takım karşısında Babel, Talisca gibi isimlerin ilk 11'de başlaması çok sakıncalıydı. Yenilen gollerde Tolga Zengin'i izlerken bu kalecinin mesleğini bu yaşa kadar getirmesinin kendisi için büyük şans olduğunu anladım. Tolga'nın çocukken sokakta top oynarken, kalecilikten hiç anlamayan bir arkadaşın öylesine kaleye geçip sergilediği performanstan bir farkı yoktu. Çok şükür ki Fabri var…

Sakatlıktan dönen Caner Erkin için iyi bir antrenman maçı oldu. En kısa zamanda sahalara dönecektir. Cenk Tosun'un milli takımdaki performansını ayakta alkışlamalıyız. Bu çocuk gerçekten golcü olmuş. Kartal, Lyon'a karşı Aboubakar'dan yoksun çıkacak. Ama Cenk Tosun üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirecektir.

Galatasaray'da mali genel kurul yapıldı. Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi. Hakan Şükür ve Arif Erdem'in ihraç meselesi ibradan daha çok konuşuluyor. Galatasaray'ın içinde bulunan isimlerin genel kurulda verdiği demeçlere göz attığımızda Özbek'in işi çok zor.