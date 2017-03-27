Milli maç dönüşü, Galatasaray ve Fenerbahçe’ye yaramıyor

Milli maçların ardından ilk 4 sırada yer alan takımlar arasında en büyük sıkıntıyı Fenerbahçe ve Galatasaray çekiyor. İki takım da bu sezon milli maçların ardından çıktıkları 3 lig mücadelesinde 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

Dünya Kupası Elemeleri'nin ardından özellikle milli takımlara çok sayıda futbolcu gönderen takımlar, lig maçlarında sıkıntı yaşıyor. Bu sezon 4. kez milli maçlar için liglere ara verilirken, bu araların ardından ilk 4 sıra içindeki takımlar arasında en çok puan kaybeden ekipler olarak Galatasaray ve Fenerbahçe öne çıkıyor. İki takım da milli maçların ardından çıktıkları karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Fenerbahçe, milli maç dönüşlerinde elde ettiği tek galibiyeti Galatasaray'a karşı kazandı. İlk 4 sıradaki takımlardan sadece Beşiktaş, milli maç dönüşlerinde kayıp yaşamadı.

FENERBAHÇE EVİNDE KAYBETTİ

A Milli Takım, 5 Eylül 2016'da Hırvatistan ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Bu maçın ardından oynanan lig maçlarında Beşiktaş, Karabükspor'u sahasında 3-1 mağlup ederken, Medipol Başakşehir de haftayı kayıpsız atlattı. Başakşehir, taraftarı önünde Kasımpaşa'yı 3-1 yendi. Kayserispor deplasmanına giden Galatasaray, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken, Fenerbahçe ise taraftarı önünde Bursaspor'a 1-0 mağlup oldu.

4 TAKIM DA ZORLANDI

Hırvatistan maçının ardından 6 Ekim 2016'da Ukrayna ile iç sahada 2-2 berabere kalan Milli Takımımız, bu maçtan 3 gün sonra ise İzlanda'ya deplasmanda 2-0 kaybetti. 2 milli maçın ardından zirve yarışındaki takımların performansındaki düşüş de dikkatlerden kaçmadı. Kayserispor deplasmanına giden Beşiktaş, çok zorlandığı karşılaşmada Ömer Şişmanoğlu'nun golüyle 1-0 kazanmayı başardı. Medipol Başakşehir, ligin güçlü ekiplerinden Konyaspor'u konuk ederken, mücadele 1-1 berabere bitti. Beşiktaş gibi deplasmana giden Galatasaray da çok zorlandığı maçta Gençlerbirliği'nin Bruma'nın golüyle 1-0 geçti. Fenerbahçe ise taraftarının önünde boy gösterdiği haftada Alanyaspor'la 1-1 berabere kalarak hayal kırıklığı yaşattı.

BEŞİKTAŞ FİRE VERMEDEN YOLA DEVAM ETTİ

Grupta oynadığı ilk 3 maçta 2 puan toplayan A Milli Takımımız, ilk galibiyetini 12 Kasım 2016'da oynadığı Kosova karşılaşmasında elde etti. Bu maçın ardından oynanan lig mücadelelerinde puan kaybı yaşayan tek ekip Galatasaray oldu. Beşiktaş, deplasmanda Adanaspor'u 2-1'le geçerken, Medipol Başakşehir ise sahasında Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe, taraftarı önünde ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırladı. 3 milli aranın ardından da sahasında boy gösteren Fenerbahçe, Kosova ile oynanan mücadelenin ardından ilk galibiyetini elde etti. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ı taraftarı önünde 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte, milli maç dönüşlerinde Beşiktaş 3 maçından da galibiyetle ayrılarak fire vermezken, zirve takipçisi Medipol Başakşehir ise 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Galatasaray ve Fenerbahçe ise birbirinin benzeri performans sergiledi. Her iki takım da oynanan 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.