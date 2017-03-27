Mourinho çıldırdı! 325 milyon Euro’yu gözden çıkardı

Manchester United'ın Portekizli menajeri Jose Mourinho, Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Neymar için kesenin ağzını açtı.

Gelecek sezon Premier Lig’de şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvaya Jose Mourinho, transfer listesinin başına Barcelona’nın yıldızı Neymar’ı aldı. Katalan ekibine yakınlığı ile bilinen Sport gazetesi, Mourinho’nun Neymar için 325 milyon Euro’yu gözden çıkardığını yazdı. Neymar’ın Barcelona ile olan sözleşmesinde yer alan ‘200 milyon Euro’ya serbest kalır’ maddesini aktif hale getirmeyi planlayan Portekizli çalıştırıcının, yıldız futbolcuya da yıllık net 25 milyon Euro önereceği öğrenildi.

Beş yıllık anlaşma önerilecek olan Neymar’ın Manchester United’a maliyeti 325 milyon Euro’yu bulacak. Bu rakamın bonuslarla birlikte daha da artacak.

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NEYMAR’IN TEK ŞARTI VAR

Teklife sıcak baktığı belirtilen Neymar’ın transferde tek şartı ise Şampiyonlar Ligi… Manchester United’ın Şampiyonlar Ligi’ne kalması halinde Jose Mourinho düğmeye basacak ve Brezilyalı yıldızı takımına kazandırmak için şartları zorlayacak.