Osmangazili basketbolcular engel tanımıyor

Osmangazi Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, deplasmanda oynadığı karşılaşmada Osmaniye 7 Ocak Spor Kulübü’nü 86-68 yendi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Osmangazi Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 17. hafta mücadelesinde Osmaniye 7 Ocak Spor Kulübü'ne konuk oldu. Osmaniye Merkez Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı başa baş bir mücadeleye sahne olurken, ikinci yarıda etkili bir oyun ortaya koyan Osmangazi Belediyespor, karşılaşmayı 18 sayı farkla 86-68 kazandı. Son 7 maçının 6'sını kazanma başarısı gösteren Osmangazi Belediyespor, puanını 30'a çıkararak 4'üncü sıradaki yerini korudu.