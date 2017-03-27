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Sevilla, Okay Yokuşlu’yu takibe aldı

İspanyol ekibi Sevilla, sezon sonunda Okay Yokuşlu transferi için Trabzonspor'un kapısını çalmaya hazırlanıyor.
11:4727 Mart 2017
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Sevilla, Okay Yokuşlu’yu takibe aldı

Son haftalarda Trabzonspor gibi harika bir form yakalayan ve ilk 11'in değişmez ismi olan Okay Yokuşlu'yu, İspanya'nın güçlü ekibi Sevilla'nın takibe alındığı öğrenildi.

Son Finlandiya maçında milli formayı da giyen genç orta sahayı, Trabzonspor ve Sevilla formaları giyen Mbia'nın önerdiği, İspanyollar'ın ciddi şekilde ilgilendikleri 23 yaşındaki yetenek için sezon sonu bordo-mavili kulübün kapısını çalacağı kaydedildi.

Orta alanda Onazi ile iyi bir ikili oluşturan Okay, bu sezon 31 resmi maçta 4 gol atıp, 3 asist yaptı.

27 Mart 2017 Trabzonspor gurbetçi Ferdi Kadıoğlu`nu takibe aldı Gelecek yıl için transfer çalışmalarına erken başlayan Trabzonspor'un, genç gurbetçi futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nu takibe aldığı öğrenildi. İlgili Haberi Oku

HtSpor

Etiketler
ispanya la liga Okay Yokuşlu sevilla trabzonspor
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