Tolga Zengin, Beşiktaş’tan ayrılma kararı aldı

Astra ile oynanan hazırlık maçında taraftarların kendisini ıslıklamasına ve “Fabri” diye tezahürat yapmasına içerlenen Tolga Zengin’in yöneticilere “Sezon sonunda burada kalmam imkansız” dediği öğrenildi.

Milli maç nedeniyle liglere verilen arada Rumen ekibi Astra ile Vodafone Arena’da karşılaşan Beşiktaş’ta Tolga Zengin’in kötü performansı gündeme oturdu… Taraftarların ıslıklarla protesto ettiği milli kalecinin Beşiktaş’tan ayrılık kararı aldığı öne sürülüyor. Hem tribünlerden gelen tepkiye hem de Fabri lehine yapılan tezahüratlara çok sinirlenen Tolga Zengin’in karşılaşma sonrasında yöneticilere dert yandığı öğrenildi. Tecrübeli file bekçisinin, “Yapılanları hak etmedim. Taraftarın bana tepkisini anlayamıyorum. Fakat böyle bir ortamda devam etmenin de doğru olmadığını düşünüyorum. Artık burada kalmam imkansız” dediği belirlendi.

YÖNETİCİLER SAKİNLEŞTİRMEK İSTEDİ AMA…

Yöneticilerin “Şu an sıcağı sıcağına çok duygusal bir karar alıyorsun. Biraz sakinleş yeniden konuşalım” yanıtını verdiği fakat Tolga Zengin’in ayrılık kararında ısrarcı olduğu ifade ediliyor. İki sezon daha futbol oynadıktan sonra kariyerine nokta koymayı düşünen 34 yaşındaki Tolga’nın sezon sonunda, sürekli forma giyeceği bir takıma transfer olmasına kesin gözüyle bakıyor

FABRİ GELDİ GÖZDEN DÜŞTÜ

2013 yılında Trabzonspor’dan Beşiktaş’a transfer olan Tolga Zengin gösterdiği başarılı performansın ardından kısa sürede kaptanlığa kadar yükseldi. Fakat milli kaleci sezon başında transfer edilen Fabri’nin iyi performansı sonrası kulübeye mahkum oldu..