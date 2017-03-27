Trabzonspor’dan gidenler sessiz

Trabzonspor’un devre arasında yollarını ayırdığı golcü oyuncular gittikleri takımlarda da sessizliklerini koruyor.

Trabzonspor'un büyük umutlarla transfer ettiği ancak beklediği verimi alamadığı için devre arasında yollarını ayırdığı golcü oyuncular Muhammet Demir, Suk ve Shedeav forma giydikleri takımlarda sessizliklerini koruyorlar. Bordo-mavililerin sezon başında Porto'dan transfer ettiği Suk, Karadeniz ekibinde bekleneni veremedi. Bordo-mavililerin tarihine gol atamadan giden forvet oyuncusu olarak geçen Koreli oyuncu, devre arasında Macaristan'ın Debrecen takımına transfer olurken bu takımda oynadığı maçlarda henüz golle tanışamadı. Bordo-mavililerin diğer transferi Ramil Sheydaev de Karadeniz ekibinden ayrıldıktan sonra gol atamayan diğer isim. Slovakya Süper Lig ekiplerinden Zilina'ya transfer olan oyuncu oynadığı 5 maçta golle tanışamadı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer edilen Muhammet Demir ise Karadeniz ekibiyle oynadığı lig ve kupa maçlarında toplam 5 gol attı. Bu sezon başında ise sezona Trabzonspor ile başlayan hücum oyuncusu forma giydiği maçlarda bekleneni veremedi ve devre arasında eksi takımı Gaziantepspor'a geri döndü. Muhammet Demir, eski takımında ise oynadığı maçlarda gol atma başarası gösteremedi.

Devre arasında forvet hattı kabuk değiştirdi

Trabzonspor, ligin ilk yarısında forvet bölgesinde forma giyen oyuncularından istediği verimi alamadı. Bu bölgede görev yapan Muhammet Demir, Suk ve Shedeav'i gönderen bordo-mavililer, Akhisar Belediyespor'da forma giyen Hugo Rodallega'yı bu bölgeye transfer ederek rekabeti artırdı. Bordo-mavililer ligin ilk yarısındaki 16 maçlık bölümde 12 gol atarken, ikinci yarıda oynadığı 9 maçlık bölümde ise 15 gol kaydederek ligdeki gol sayısını 27'ye çıkardı.

Trabzonspor'da 12 oyuncu golle tanıştı

Trabzonspor'da bu sezon 12 oyuncu golle tanıştı. Karadeniz ekibinin devre arasında yollarını ayırdığı golcü oyuncular ise skor üretimine katkı sağlayamadı. N’Doye 4, Uğur 4, Yusuf Erdoğan 4, Mehmet Ekici 3, Yusuf Yazıcı 3, Onazi ve Castillo 2, Olcay, Bero, Okay, Mas, Rodallega 1 gol kaydeden isimler oldu.