Türkiye 1-0 Moldova canlı anlatım

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Eskişehir'de Moldova ile karş karşıya geliyor.

Canlı anlatım

19′ Alexandru Dedov’un sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Ahmet Çalık kafayla topu uzaklaştırmayı başardı

13′ A Milli Futbol Takımı Emre Mor’un attığı golle 1-0 öne geçti.

4′ Hızlı gelişen atakta Şener Özbayraklı sağ kanattan yerden ceza alanına gönderdi. Ortasına hereketlenen Oğuzhan Özyakup’un ceza sahası dışından sol ayağıyla kaleye gönderdiği şut auta çıktı.

1′ Türkiye – Moldova maçı başladı.

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Eskişehir’de Moldova ile karşı karşıya geliyor. Yeni Eskişehir Stadı’nda saat 19.15’te başlayan karşılaşmayı Kosova Futbol Federasyonu’ndan Genc Nuza yönetiyor. Fatlum Berisha ve Bujar Selimaj’in yardımcı hakem olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy.

Türk Milli Takımı’nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde 24 Mart Cuma günü Antalya’da Finlandiya’yı 2-0 yendiği maçın ardından, Gökhan Gönül sakatlığı nedeniyle, Ömer Toprak, Volkan Babacan ve Volkan Şen de izin alarak aday kadrodan çıkarılmıştı.

İLK 11’LER

TÜRKİYE: Onur, Şener, Çağlar, Ahmet Çalık, Güray, Okay, Oğuzhan, Emre Çolak, Emre Mor, Cengiz Ünder, Enes Ünal.

MOLDOVA: Pascengo, Golovatenco, Epureanu, Cojocari, Cebotaru, Dedov, Ginsari, Bolohan, Mihailov, Bugaiov, Racu.