Türkiye – Moldova maçı saat kaçta hangi kanalda?

Dünya Kupası’na katılmayı hedefleyen Türkiye, prova niteliği taşıyan bir karşılaşmada, hazırlık maçında bugün Moldova’yı ağırlayacak. Peki Eskişehir Yeni Stadı'nın ilk kez bir milli maça ev sahipliği yapacağı Türkiye - Moldova maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2018 yılında Rusya’da düzenlenecek Dünya Kupası hazırlıkları sürdüren Milli Takım, hazırlık maçında Moldova ile karşılaşacak. Fatih Terim’in genç futbolculara ağırlık vereceği Türkiye – Moldova maçını Kosovalı hakem Genc Nuza yönetecek. Dört ay önce hizmete açılan 34 bin 930 seyirci kapasiteli Eskişehir Yeni Stadı'ndaki prova ile Eskişehir, ilk kez A Milli Futbol Takımımıza ev sahipliği yapacak.

Miller, I Grubu 5. Maçında Finlandiya’yı 2-0 mağlup etti. D Grubu’nda yer alan Moldova ise deplasmanda Avusturya’ya 2-0 yenildi. Türkiye, D Grubu'nda son sırada bulunan Moldova ile daha önceki 8 randevusunda 6 galibiyet, 2 beraberlik alıp hiç yenilmedi.

TÜRKİYE – MOLDOVA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 19:00’da oynanacak Türkiye – Moldova maçı TV8’den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

TÜRKİYE: Onur, Şener, Çağlar, Ahmet Çalık, İsmail, Okay, Kaan, Emre Mor, Yunus, E.Çolak, Enes

MOLDOVA: Namaşco, Golovatenco, Posmac, Epureanu, Bolohan, Cebotaru, Gatcan, Dedov, Ginsari, Antoniuc, Bugaev