Türkiye – Moldova maçı saat kaçta hangi kanalda?

2018 yılında Rusya’da düzenlenecek Dünya Kupası hazırlıkları sürdüren Milli Takım, hazırlık maçında Moldova ile karşılaşacak. Fatih Terim’in genç futbolculara ağırlık vereceği Türkiye – Moldova maçını Kosovalı hakem Genc Nuza yönetecek. Dört ay önce hizmete açılan 34 bin 930 seyirci kapasiteli Eskişehir Yeni Stadı'ndaki prova ile Eskişehir, ilk kez A Milli Futbol Takımımıza ev sahipliği yapacak.
Miller, I Grubu 5. Maçında Finlandiya’yı 2-0 mağlup etti. D Grubu’nda yer alan Moldova ise deplasmanda Avusturya’ya 2-0 yenildi. Türkiye, D Grubu'nda son sırada bulunan Moldova ile daha önceki 8 randevusunda 6 galibiyet, 2 beraberlik alıp hiç yenilmedi.
TÜRKİYE – MOLDOVA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Saat 19:00’da oynanacak Türkiye – Moldova maçı TV8’den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11’LER
TÜRKİYE: Onur, Şener, Çağlar, Ahmet Çalık, İsmail, Okay, Kaan, Emre Mor, Yunus, E.Çolak, Enes
MOLDOVA: Namaşco, Golovatenco, Posmac, Epureanu, Bolohan, Cebotaru, Gatcan, Dedov, Ginsari, Antoniuc, Bugaev