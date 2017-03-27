Wesley Sneijder’i kupa maçları yaktı

Kariyerinin hiçbir döneminde Galatasaray’daki kadar kupada oynamayan Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder, yaşının da ilerlemesi nedeniyle beklenen seviyeye ulaşmakta güçlük çekiyor.

Transfer olduğu ilk günden itibaren Galatasaray taraftarının sevgilisi olan ve kritik anlarda attığı gollerle dikkat çeken Wesley Sneijder'ın performansındaki düşüş ortaya çıktı. Bu sezon 11 asiste imza atmasına karşın maçlardaki istikrarsız yapısı ile dikkat çeken Hollandalı yıldız, kariyerinde hiç olmadığı kadar kupa maçına Galatasaray'da çıktı. İlerleyen yaşının da etkisiyle vücudu Sneijder'a izin vermez hale geldi.

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35.3 ORTALAMAYI BULDU

Ajax’ta ortalama 34.6 maç oynayan Sneijder'ın, Real Madrid'deki sezon ortalaması 32.5'i bulurken bu istatistik Inter'de 32'de kaldı. Galatasaray'a 28 yaşındayken gelen yıldız oyuncu, 35.3 maç ortalaması tutturdu. Yaşı ilerlemesine rağmen yükü artan Sneijder'ın bu ortalamasını kupa maçları yükseltti. Real'de 4, Inter'de 8 kupa kupa maçına çıkan Sneijder, Galatasaray'da 22 kez bu alanda sahne aldı.