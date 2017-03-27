Yeni Malatyaspor’da Ayite ve Sadık sevinci

TFF 1 Lig'in 26. haftasında cumartesi günü İstanbul’da oynayacağı Elazığspor maçının hazırlıklarına Nurettin Soykan Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla devam eden Evkur Yeni Malatyaspor’da sakatlıkları düzelen Ayite ve Sadık takımla birlikte çalıştı.

TFF 1 Lig’in 26. haftasında cumartesi günü İstanbul'da oynayacağı Elazığspor maçının hazırlıklarına Nurettin Soykan Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla devam eden Evkur Yeni Malatyaspor'da sakatlıkları düzelen Ayite ve Sadık takımla birlikte çalıştı.

Evkur Yeni Malatyaspor'da Ayite ve Sadık sevinci. Dayanıklılık ve pas çalışması ağırlıklı geçen antrenmanda sakatlıkları düzelen golcü oyuncu Ayite ile Sadık Çiftpınar da bir süre takımla birlikte çalıştı. Bu iki futbolcu daha sonra kondisyoner eşliğinde saha kenarında özel antrenman programına tabi tutuldu. Sakatlığından dolayı antrenmana katılamayan Ferhat Kiraz'ın ise Elazığ maçında oynamasının zor olduğu belirtildi. Teknik Direktör Buz'un, Elazığspor karşılaşmasında sol bekte Mehmet Sak'a görev vermeyi düşündüğü öğrenildi.

Ayite ve Sadık'a ‘hazır olun' talimatı

Bu arada İrfan Buz, antrenmanın bir bölümünde Sadık ve Ayite ile özel olarak görüşerek, bu haftaki maça kendilerini iyi hazırlamalarını istedi. Evkur Yeni Malatyaspor, Elazığspor maçı hazırlıklarını perşembe gününe kadar Malatya'da sürdürdükten sonra cuma günü İstanbul'a gidecek.