İrfan Buz işi sıkı tutuyor

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, futbolun ciddi bir oyun olduğunu söyleyerek, “Biz olayı tamamen ciddiye alıyoruz. Bir gaflete uğrayacağımızı kesinlikle düşünmüyoruz” dedi.

TFF 1. Lig’in 26. haftasında cumartesi günü oynanacak Elazığspor maçına 3 puan parolasıyla hazırlanan sarı kırmızılılarda basın mensuplarına konuşan Teknik Direktör İrfan Buz, takımın havasının iyi olduğunu dile getirdi.

“Takımın havası iyi”

Elazığ maçı öncesi sakat ve cezalı oyuncularının olduğunu anımsatan Buz, “Takımın havası iyi, sadece cezalı ve sakat futbolcularımız var. Ferhat'ın durumu zor görünüyor. Maç gününe kadar kesinlikle kadroda olacağını düşünmüyoruz. Sadık'ın sakatlığı da devam ediyor. Kaptanımız sarı kart cezalısı. Tabi bu da bizim için önemli bir eksik. Onun haricinde diğer arkadaşlarımız hazır vaziyette, tamamen Elazığ maçına motive olmuş durumdalar” şeklinde konuştu.

“Biz olayımızı tamamen ciddiye alıyoruz”

Kamuoyunun takımı erken bir şampiyonluk havasına soktuğu hatırlatılan Buz, “Dışarıda erkenden şampiyonluk söylemleri olabilir ama biz burada arkadaşlarla gelecek maçları konuşuyoruz. Olayımızı tamamen ciddiye alıyoruz. Bir gaflete uğrayacağımızı kesinlikle düşünmüyoruz. Kaldı ki futbol çok ciddi bir oyundur. O yüzden kesinlikle buna müsaade etmeyiz. Biz her zaman müsabaka müsabaka gittiğimizi söyledik. Şu an tamamen Elazığ maçına konsantre olmamız gerekiyor. Orada da bizi 3 puandan başka bir şey ilgilendirmiyor” ifadelerini kullandı.

“Kendi memleketimizde oynamaktan daha güzel bir şey yoktur”

İstanbul'da 4'üncü maçlarına çıkacaklarını ve orada iyi bir gidişat yakaladıklarını belirten İrfan Buz, “Tabii bu durumun artıları ve eksileri var. Burada Beşiktaş ve Başakşehir kulüplerine teşekkür ediyorum. Gerçekten atmosfer mükemmel. Gurbette olup, taraftarlarımızın oraya gelip bizi desteklemesi gerçekten çok güzel. Onlara da teşekkür ediyorum. Eksi tarafını söyleyeyim size; kendi memleketimizde oynamaktan daha güzel bir şey yoktur” diye konuştu.

“Ben baktım eksikler bayağı bir var”

Teknik Direktör İrfan Buz, yönetimle birlikte yeni statta incelemelerde bulunduklarını ve eskilerinden dolayı orada maç oynanmasının zor gözüktüğünü kaydederek, “Ben baktım, eksikler var. Ben tahmin etmiyorum oynayabileceğimizi. Kaldı ki İnönü Stadı'na da gittik. Birkaç tane parçayı eklemelerini arkadaşlara da söyledik. Daha 20 günümüz var ama orada da çalışmaların sürmesi gerekiyor. Muhtemelen Eskişehirspor'u orada ağırlayacağız” diyerek sözlerini noktaladı.