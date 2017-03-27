Zizic: İyi oynayarak kazandık

Darüşşafaka’nın başarılı oyuncusu Zizic karşılaşma sonunda iyi oynayarak kazandıklarını söyledi. Zizic, özellikle ikinci yarıda iyi bir reaksiyon gösterdiklerini ifade ederek, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Darüşşafaka Doğuş'un galibiyetinde önemli bir pay sahibi olan Zizic, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında zor bir maçı geride bıraktıklarını söyleyerek, “İlk yarıda rakibimiz farklı şekilde öne geçti ama ikinci yarıda daha iyi şekilde oynadık. Yüksek skora ulaşan bir takımla oynadık. Böyle olunca savunmadan başka çıkış yolunuz olamaz. Biz de savunmada iyiydik ve bu şekilde başardık. Bireysel olarak benim için ortalama bir maçtı. Sayılar attım ama takım arkadaşlarım boş şutları bularak kazanmamızı sağladılar” ifadelerini kullandı.