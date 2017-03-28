Dursun Özbek: Hakan Şükür’ü terör sebebiyle ihraç ettik

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulunun Hakan Şükür ve Arif Erdem konusunda terör örgütüne üyelik konusunda ihraç kararı aldığının altını çizdi. Genel kurulda Hakan Şükür lehine yapılan konuşmaları "provokatif" olarak niteleyen G.Saray Başkanı, tüzük gereği ihraç için genel kurul oylaması lazım olduğunu ve bu yüzden ihraç için aidatı gerekçe gösterdiklerini söyledi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Hakan Şükür ve Arif Erdem’in ihracı konusunda önemli bilgiler verdi. Yönetimin aidat gerekçesi ile aldığı ihraç kararını açıklayan Özbek, “Hiç kimse bu ihracı basit bir üye aidatını ödememe konusuna bağlanmamalıdır. Bu hiçbir zaman Hakan Şükür ve Arif Erdem’in ihraç edilmemesinin ana sebebi değil. Öte yandan aidatlarını da yatırmamışlar , 6 senedir kulübe uğramamışlar. Hakan ile Arif’i bu yüzden attık değil. Bizim ana argümanımız aidatlarını ödememeleri değil. Bu olay artı bir sebep teşkil etmiştir. Yönetim kurulunun aldığı karar Arif Erdem ve Hakan Şükür’ün ihraç sebebi terör örgütüyle olan bağlantılarıyla müteşekkildir.” diye konuştu.

Hakan Şükür’ün terör ile bağlantısı sebebiyle ihraç kararı aldıklarını ve bunu genel kurula götürdüklerini dile getiren Özbek, ihraç için genel kurul oylamasının tüzük gereği lazım olduğunun altını çizdi.

İşte o açıklamalar:

Çok uzun bir genel kuruldu. Yaklaşık 46-47 konuşmacı vardı. Tüzüğümüzde bir konuşmayı sınırlandırmak mümkün değil. 12-13 saatlik bir toplantı oldu. Galatasaray’daki demokratik yapı konuların tartışılmasına imkan veriyor. Yönetim kurulumuz 2016 yılındaki yaptığı icraatlerden dolayı hem mali hem idari olarak ibra edildi. Doğum günü heyecanı da vardı, genel kurula hesap vermenin heyecanı da vardı. Ben buradan sayın genel kurula teşekkür ediyorum, yaptıkları tasdikten dolayı.

ÜYELER SALONU TERK ETMİŞTİ

Uzun bir genel kurul oldu. Genel kurulun ibrasını müteakip, hazirunda bir rahatlama oldu. Hazirun uzun süren bu rahatlama neticesinde bazı üyeler salonu terk ettiler.

Bizde bu kulüpte ihraç sistemi şöyle çalışıyor. Yönetim kurlu olarak gereken kişileri disiplin kuruluna sevk ediyoruz. Disiplin kurulunu konuları araştırır, savunmaları almak için kişileri davet eder ve buna göre bir karar verir. Elimde bulunan dosyalar Hakan Şükür’ün disiplin dosyası. Disiplin kurulu oluşturduğu dosyayı ve kanaatini yönetim kuruluna bildirir. Yönetim kurulu özellikle disiplin ile ilgili suçlarda ihraç kararını alabilir ama bunun tasdiki için genel kurula sevk eder. Genel kurulun tasdik işlemi ile birlikte ihraç işlemi gerçekleşir.

SAVUNMA HAKKINDAN VAZGEÇTİLER

Hakan Şükür Arif Erdem ve diğer kişilerle birlikte 7 kişi ihraç gerekçesiyle genel kurula sevk edildi. Disiplin kurulunun gerekçeli kararını okumak istiyorum. Bu karar 21 Eylül 2016’da alınmış. Hakan Şükür 7 gün içinde savunmasını vermemiş temsilcileri aracılığıyla savunmasını vermemiş ve savunma hakkından vazgeçmiştir.

Galatasaray Yönetimi buna bağlı olarak Hakan Şükür’ün durumu itibarıyla Ağustos ve Eylül ayında bu kararları almış. Disiplin kurulunun gönderdiği gerekçelerle Hakan Şükür’ün üyeliğinin sonlandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Biz de bunu kabul ederek genel kurula sevk ettik. Benzer suçtan 7 kişiden genel kurula sevk ettik. 5 kişiyi ihraç etti, Hakan Şükür ve Arif Erdem’i az bir farkla reddetti. Galatasaray’ın hangi koşullarda üyeliğini sonlandırması çok net.

PROVOKATİF BİR AZINLIK…

FETÖ / PYD üyesi olduğunu reddetmeyen Hakan Şükür, Galatasaray kulübü üyesi olma hakkını zaten kaybetmiştir. Aynı suçtan 5 kişiyi daha sevk ettik onları ihraç ettiler ama diğerleri reddettiler. Kararın orada bu şekilde alınması çok önemli. Orada provokatif biz azınlığın hamaset dolu, onların geçmişte Galatasaray’da oynamış olmaları olayı nazik bir hale getirdi. Lehte konuşanlar provokatif açıklamaları böyle bir karara sebep oldu. Ben böyle bir karar beklemiyordum. Bu kararın bütün Galatasaray seven herkesi çok üzdüğünü, özellikle yönetim kurulu üyelerini son derece üzmüştür. Galatasaray spor kulübüne yakışır bir netice olmadığı konusunda kanaatimiz tamdır. Yönetimi olağan üstü topladık ve konuyu tekrar gündeme aldık. Biz Hakan Şükür’ün ve Arif Erdem’in kesin FETÖ ve PYD bağlantıları çerçevesinde ihracını tekrar karar aldık.

KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL

Bunun dışında bir prosedür takip etmeniz mümkün değil. Bu karar dönünce genel kurulda, bu kararı kabul etmemiz mümkün değildi. Hiç kimsenin kabul etmeyeceği kararı bizim de kabul etmemiz mümkün değildi. Tüzüğün bize verdiği bir yetki var. 6 sene aidatını peş peşe yatırmamış üye varsa bunu yönetim kurulunun yetkisiyle ihraç edebilirsiniz. Biz bunu çalıştırdık. Bu hiçbir zaman Halkan Şükür ve Arif Erdem’in ihraç edilmemesinin ana sebebi değil. Öte yandan aidatlarını da yatırmamışlar , 6 senedir kulübe uğramamışlar. Hakan ile Arif’i bu yüzden attık değil. Bizim ana argümanımız aidatlarını ödememelerini değil. Bu olay artı bir sebep teşkil etmiştir. Yönetim kurulunun aldığı karar Arif Erdem ve Hakan Şükür’ün ihraç sebebi terör örgütüyle olan bağlantılarıyla müteşekkildir. Attıkları twitlerle de bunu beyan ediyorlar. Hala kaçaklar. Türkiye Cumhuriyeti’nin yasalarına sığınmamışlardır. 15 Temmuz gibi bir sürecin ardından bu terör örgütünün faaliyetleri konusunda vatandaşların kanaati nettir. Kimse bunun önünde duramaz. Cumhuriyetimize düşmen, devletimize düşmen bir sprocunun değil Galatasaray’da hiçbir kurumda varlığını sürdürmesi mümkün değil.

Türk milletine düşman, 15 Temmuz’u realize eden, Meclisi bombalayan bir gruba üye olmalarının kamuoyunda rahatsızlık oluşturacağını tahmin ederek böyle bir karar aldık.

PROJELER HAKKINDA…

Galatasaray’a hizmet etmenin sonu yok. Galatasaray’ın son mali ve idari yapısı itibarıyla 3 senelik bir sürece sığdırmak zorundayız. Mali yapının düzeltilmesi ve mali kriterlerin getirilmesi gerekliydi. Projeleri sokmalıydık. Finansal kaynağı yaratmak için elimizdeki en kuvvetli enstrumanlarımız gayrimenkullerimiz. Galatasaray’a uzun yıllar hizmet verecektir bu projeler.

Oradaki süreç devam ediyor. Futbol takımının kamp yaptığı tesislerin bitmesine müteakip yeni yerine taşınacak. Ondan sonra da Florya’daki arazimizin geliştirilmesi faaliyetleri başlayacak. Kesin bir zaman vermek mümkün değil. Ne zaman taşınacağını bunu belli olunca söylemek isteriz.

Galatasaray’ın mali açıdan ferahlaması yeni projelere bağlı. Özellikle emlak konut ile yapılan sözleşmeler gereği bu projelerin yakında ihalesinin yapılmasını bekliyoruz. Kulübün nakit akışını da dikkate alarak ayarladık. Galatasaray rahat bir yönetime kavuşacak. Bütün gücümü genel kurula verdiğim sözleri yerine getirmek için uğraşıyorum.