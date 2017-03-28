Abdullah Ercan: Oyunumuzu geliştirmeliyiz

Türkiye U21 Teknik Direktörü Abdullah Ercan, ikinci yarıdaki değişikliklerle beraber oyunu çevirdiklerini söyleyerek, “Skor sevindirici ama oyunumuzu geliştirmemiz lazım. Bir uyum sürecimiz var ve bunu en kısa zamanda atlatacağız” dedi.

Türkiye U21 takımı hazırlık maçında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda ağırladığı Azerbaycan U21 takımını 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Türkiye U21 takımı Teknik Direktörü Abdullah Ercan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Net bir skorla maçı kazandıklarını için oyuncularına teşekkür ettiğini belirten Abdullah Ercan, “Oyuncuların ilk kez büyük bir bölümünün beraber oynaması açısından ve onların ileriye daha güvenli bakmaları adına skor gayet mutluluk verici. İkinci yarı daha farklı olabilirdi. İlk yarı oyunu heba ettik. Rakibimizin kapanacağını biliyorduk. Oyunu kenarlara yaymalıydık ama bunu yapamadık. Ama değişikliklerle beraber oyunu lehimize çevirip istediğimizi aldık. Skor sevindirici ama oyunumuzu geliştirmemiz lazım. Bir uyum sürecimiz var ve bunu en kısa zamanda atlatacağız. Yeni oyuncular da bulmak zorundayız bazı bölgeler için. Bundan 6-7 ay öncesine kadar bizim kadromuzda yer alan 6 oyuncu dün A Milli Takım maçında ilk 11'de oynadı. Bu bizim için sevindirici bir olay. Aynı zamanda Fatih hocanın da bize güvenip o oyuncuları oynatması güzel bir şey. Bu sebeple ona da çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.