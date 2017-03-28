Adana Demirspor tempo arttırdı

Adana Demirspor, Ümraniyespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Aytaç Durak Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Adana Demirspor tempo arttırdı… Mavi-lacivertli takımın teknik patronu Engin İpekoğlu çalışma öncesi oyuncularla toplantı yaparak uyarılarda bulundu ve zorlu maçın önemini bir kez daha anlattı. Daha sonra oyuncular serbest olarak ısınma hareketleri yaptı ve 5'e 2 oynadı. Dar alanda çift kale maç oynayan mavi-lacivertli futbolcular dayanıklılık çalışmalarında da göstermiş oldukları performansla teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Akşam üzeri yapılan antrenmana Adana Demirspor Kulüp Başkanı Sedat Sözlü de katılırken teknik patron Engin İpekoğlu ile sahada sohbet etti. Bu arada, Benin Milli Takımı'nın kampında bulunan golcü oyuncu Mickael Pote de bugünkü antrenmana katılarak çalışmalara dahil oldu. Tecrübeli oyuncu antrenmanın belirli bölümünde takımla çalışırken ağırlıklı olarak düz koşu yaptı.