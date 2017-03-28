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Almanya’da çarşı karıştı! Cenk Tosun…

Beşiktaş yönetimi, Wolfsburg’dan Mario Gomez’i yeniden kadrosuna katıp B.Dortmund’dan Emre Mor’u kiralamak isterken, Tayfun Korkut’un çalıştırdığı B.Leverkusen, gol makinesi Cenk Tosun’un peşine düştü.
08:2528 Mart 2017
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Almanya’da çarşı karıştı! Cenk Tosun…

Transfer çalışmalarına erkenden yönelen Beşiktaş'ta yoğun durumdaki Almanya trafiği daha da karışacak. Yönetim, B.Dortmund'dan kiralamak istediği A milli süper bücür Emre Mor ve Wolfsburg'dan geri getirmeyi hedeflediği eski golcüsü Mario Gomez için Fenerbahçe ile yarışırken, kadrosundaki gözde bir isme yine Bundesliga'dan sürpriz talip çıktı. Bayer Leverkusen'in yeni teknik direktörü Tayfun Korkut, gelecek sezon çok iddialı bir ekip kurma arayışları kapsamında yükselen yıldız Cenk Tosun'u kadrosunda görmek istiyor.

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İki lig maçından 1 puan çıkarıp yeni takımının kötü gidişini henüz durduramayan Korkut, A milli formayla da ağları sarsmayı sürdüren Beşiktaş'ın Almanya doğumlu 25 yaşındaki gol makinesini, yönetimine sunduğu listenin ilk sırasına yazdı. Leverkusen, Süper Lig'in krallık yarışını önde götüren ve kariyerinin en skorer dönemini yaşayan Cenk için Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Cenk'i, üstelik yanına yıldız forvet takviyesi yapmaya çalışırken bırakmayı aklından bile geçirmiyor. Ancak teklifin cazibesi işleri değiştirebilir.

Etiketler
beşiktaş Cenk Tosun emre mor mario gomez
Son güncelleme: 08:26 | 28.03.2017
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