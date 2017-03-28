Aziz Yıldırım’dan Aykut Kocaman itirafı!

Konyaspor Kulüp Başkanı Ahmet Şan, Teknik Direktör Aykut Kocaman ile sözleşmelerinin 2018 yılı sonuna kadar devam ettiğini belirterek, "Aziz Yıldırım bana 'Aykut Kocaman için herhangi bir girişimde bulunmadım, görüşmem de yok' diye ifadede bulundu" dedi.

Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, gündemdeki konuları değerlendirmek üzere yönetim kurulu üyeleri ile basın toplantısı düzenledi. Başkan Şan, yeni dönemde en büyük hedeflerinin bir tanesinin tesisleşmeyi tamamlamak olduğunu belirterek, “Bu hususta genel kurulumuzda kısaca tanıtımını yaptığımız yeni kamp merkezimizin yeni tesislerimizin tamamlanmasını hedefliyoruz. Bu sene içerisinde ihalesini yapıp önümüzdeki sezona kalmadan bu tesisi yetiştirmeyi hedefliyoruz. Eğer her şey yolunda giderse Konya ve Konyasporumuza belki de önümüzdeki 50 yılını kurtaracak, hizmet edecek bir projeyi başlatmış bulunuyoruz. Bu konuda hem şehrimizin yöneticilerine hem milletvekillerimize hem de Ankara'daki bürokratlarımıza büyük işler düşüyor” dedi. Ahmet Şan, “Aykut Kocaman ile aşağı yukarı her gün görüşüyoruz. Yeni bir gelişme yok. Hocamız ile 2018'e kadar sözleşmemiz devam ediyor. Futbol zirvesinde sayın Aziz Yıldırım bana doğru gelerek ‘Aykut Kocaman ile ilgili herhangi bir girişimde bulunmadım, görüşmem de yok’ diye ifadede bulundu. Şu anda takımımız ve teknik heyetimiz tamamen ligin altıncılığı ve kupa finali için odaklanmış bulunmaktadır. Başka gündemimiz yoktur” diye konuştu.

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“Hocamız ile 2018'e kadar sözleşmemiz devam ediyor”

Aykut Kocaman'ın yeni sezonda Fenerbahçe'ye gideceği yönündeki söylemlere de cevap veren Şan, “Hocayla aşağı yukarı her gün görüşüyoruz. Yeni bir gelişme yok. Hocamız ile 2018'e kadar sözleşmemiz devam ediyor. Futbol zirvesinde sayın Aziz Yıldırım bana doğru gelerek ‘Aykut Kocaman ile ilgili herhangi bir girişimde bulunmadım, görüşmem de yok’ diye ifadede bulundu. Şu anda takımımız ve teknik heyetimiz tamamen ligin altıncılığı ve kupa finali için odaklanmış bulunmaktadır. Başka gündemimiz yoktur. Bir algı oluşturuluyor. Maalesef çok kez söyledim artık Konyaspor camiasını rahat bırakın. Konyaspor camiasına saygısızlıktır diye ifade ettik. Bir daha tekrarlamak istemiyorum. Çünkü Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamış gol kralı olmuş bir Aykut Kocaman'dan bahsediyoruz. Beraber anılması kadar doğal bir şey yoktur. Fakat 2 buçuk senedir bu 7-8 defa gerçekleşmiştir. Sadece son dönemde biraz daha yoğunluk kazanmıştır. Tamamen Fenerbahçe'nin sportif başarısı ya da başarısızlığı ile alakalı bir konu. Bizimle ilgili bir konu yok” açıklamasını yaptı.

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“Geçmiş yönetimlerde direkt dernek başkanlığı yapanlar vardı”

Olağan Genel Kurulda, yeni yönetim kuruluna seçilen Mehmet Ali Gökhan'ın Galatasaray taraftarı olması yönündeki eleştirilere de değinen Şan, “Sosyal medya çok etkili. Benim sosyal medya hesabım yok. Her yazılana çizilene kulak verecek olursak burada bu görev yapılamaz. Tamamen bir muhalefetin genel kurulu başarılı bir şekilde tamamlamamızın hazımsızlığıdır. Konya'da maalesef Konyasporumuz, taraftar anketlerinde ilk 3’e giremiyor. 3 İstanbul takımı yüze 90'lara ulaşıyor. Böyle bir şehirde falanca takımın taraftarıymış, ne büyük bir suç ne büyük bir günah… Geçmiş yönetimlerde başka takımların direkt dernek başkanlığını yapanlar vardı. Bir arkadaş çıkıyor bunun istifa etmesi lazım diyor. Hani Konya'nın hoşgörüsü? Tamamen bir algı operasyonu. Bizim gençler de bir atasözünü kullanarak tuz biber ektiler buna. Hedef kim? Bu yazıyı yazan bir iki basın mensubu, üçüncü kişi yok. Maşallah bu usta gazetecilerimiz çok güzel bir şekilde taraftarlara yönlendirdiler işi. Taraftarla bizim gençlerimiz karşı karşıya getiriliyor. Ama başarılı olamıyorlar. Amacını aşan açıklamadan dolayı gençler özür diliyor. O işi kaşıyan kişiler o özrü yayınlamıyor” şeklinde konuştu.

Son olarak transfer planlaması hakkında da konuşan Şan, “İzleme komitelerimiz değişik yerlerde futbolcu izliyorlar. Aykut hoca ile irtibatlı bir şekilde belli mevkilere futbolcu bakıyoruz. Yeni sezonda iskelet kadroyu koruyacağız. Bazı noktalara takviye yapacağız. Önümüzdeki yılın çalışmalarını aşağı yukarı 1 aydır başlatmış bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.