Başkan Çavuşoğlu’ndan genç taraftara forma sürprizi

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, kemik tümörü ameliyatı olan 24 yaşındaki Ferhat Sarı'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, Vagner Love'nin imzalı formasını hediye etti.

24 yaşındaki Ferhat Sarı, kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu’na ‘Vagner Love’nin hayranıyım’ diye mesaj attı. Başkan Çavuşoğlu da bunun üzerine Love’nin imzaladığı formayla hastaneye giderek Ferhat Sarı’ya sürpriz yaptı. Beklemediği ziyaret karşısında oldukça şaşıran Ferhat Sarı, “Geleceğinizi hiç tahmin etmiyordum. Beni çok mutlu ettiniz” dedi.

Başkan Çavuşoğlu ise, “Sen de bizim evladımızsın. Bundan sonra tedavin için ne gerekiyorsa yapacağız” diye konuştu.Başkan Çavuşoğlu daha sonra Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Tevfik Yazan’ı ziyaret ederek Ferhat Sarı’nın durumu hakkında bilgi aldı. Ziyarette Yönetici Yardımcısı Dr. Oya Malbora Karadağ ve Alanyaspor Altyapı Derneği Başkanı Turan Görgün de yer aldı.