Bayram Bektaş: Malatya maçının farklı bir anlamı var

Üç haftadır iyi sonuçlar aldıklarını vurgulayan Elazığspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, Evkur Yeni Malatyaspor maçının kendileri için farklı bir anlam ifade ettiğini söyledi.

TFF 1. Lig'in 25. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Elazığspor, maçın hazırlıklarını bugün yapılan antrenmanla sürdürdü. Elazığspor Tesisleri üst sahada yapılan ve tüm futbolcuların yer aldığı antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Maç haftasına girdiklerini ve güzel bir ara dönem geçirdiklerini ifade eden Elazığspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, “Moraller yerinde. Üç haftadır iyi sonuçlar alıyoruz. Güzel bir futbol oynuyoruz. İki takım arasındaki rekabetten dolayı Malatya maçının öteki maçlara nazaran daha farklı bir anlamı var. Biz her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Güzel bir futbolla ve inşallah lehimize olan bir skorla maçı bitirmek istiyoruz” dedi.

Tom ve Çağrı'nın sarı kart cezası nedeniyle sahada olamayacağı hatırlatan Bektaş, “Onların yerine oynayacak arkadaşlar da kaliteli oyuncular. Onların eksikliğini hissedeceğimizi sanmıyorum. Aynı istek ve arzu ile onlarda maça çıkacaklar. Ligin ilk yarısında hep ‘kulübede hamle şansımız az' diye yakınıyorduk. Bu ikinci yarıda opsiyonumuz daha fazla” ifadelerini kullandı. Maçın İstanbul'da oynanmasının kendileri için avantaj olup olmadığının sorulması üzerine Bektaş, “Her şey sahada bitiyor. Biz Malatya'yı evinde de yendik. Bir profesyonel futbolcuda o etken değil. Ben top oynadım yıllarca, tribünde ne kadar seyirci varsa o futbolcunun oynama isteği artıyor. Başakşehir Fatih Terim Statı'nın zemini çok güzel. Bizim futbolumuzu oynamamız için bir artı olabilir” şeklinde konuştu.

Evkur Yeni Malatyaspor – Elazığspor mücadelesi cumartesi saat 18.30’da İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak.