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02 Nisan 2017 19:00
BEŞİKTAŞ
vs
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Beşiktaş 2-1 Ümraniyespor / Maç özeti

Beşiktaş 2. hazırlık maçında TFF 1.Lig takımlarından Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti.
21:2928 Mart 2017
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Beşiktaş 2-1 Ümraniyespor / Maç özeti

Beşiktaş, Ümraniyespor’u 2-1 mağlup etti. Nevzat Demir Tesisleri’nde oynanan ve Volkan Bayarslan’ın yönettiği maçın golleri Beşiktaş adına 21. dakikada Babel ve 62. dakikada Tolgay Arslan, Ümraniyespor adına 25. dakikada Otoo’dan geldi.

Belindeki ağrıları geçen Demba Ba karşılaşmanın 2. yarısında oyuna dahil olarak 2 yıla yaklaşan aradan sonra Beşiktaş formasını giymiş oldu. Senegalli golcü aynı zamanda Çin liginde ayağı kırıldıktan 8 ay sonra ilk kez maç yaptı. Siyah-Beyazlılar Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına 29 Mart Çarşamba günü sabah yapacağı idman ile devam edecek.

Etiketler
beşiktaş spor toto süper lig tff 1.lig Ümraniyespor
Son güncelleme: 21:46 | 28.03.2017
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