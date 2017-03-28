Beşiktaş ve Fenerbahçe de vergi indiriminden faydalandı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yıllık olağan genel kurulda açıkladığı vergi affı çok konuşuldu. Beşiktaş'ın 210 milyon TL borcu aynı şekilde yapılandırmaya soktuğu belirtilirken, Fenerbahçe bu rakamı gizliyor.

Hafta sonu Galatasaray Mali Kongresi'nde Başkan Dursun Özbek'in vergi borcunu 304 milyondan 19 milyon liraya indirdiğini açıklaması Türkiye'de en sorunlu alanlardan biri olan futbol kulüplerinin vergisine yeniden dikkati çekti. Başkan Dursun Özbek'in kendi marifetiymiş gibi gösterdiği olay aslında tüm şirketlerin yararlandığı Maliye Bakanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu kararlarıyla tüm vatandaşların yararlandığı vergi barışı ile kulübün vergi borçlarının indirilmesinden başka bir şey değil.

Haber Türk’ten Rahim AK’ın haberine göre; Galatasaray'da tutarın yüksek görünmesinin ana nedeni ceza ve faizin çok yüksek olması. Kulübün vergi anapara asıl borcu 90 milyon lira düzeyindeydi. Buna 109 milyon lira ceza ve 105 milyon da faiz eklenince borç 304 milyon lirayı geçmiş. Maliye uzlaşmasında veya vergi barışında ceza silindiğinde faiz de düştüğü için geçmişe dönük faizler ortadan kalkıyor.

8.5 MİLYON KİŞİ YARARLANDI

Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından ocak ayında yapılan açıklamaya göre çıkarılan torba yasayla getirilen vergi barışı sayesinde 8.5 milyon vatandaş af için başvurdu ve bu kişilerin yaklaşık 80 milyar liralık vergi borcu yapılandırıldı. Yine binlerce şirketin hem matrah artırımı hem de verginin aslı hariç cezalarında indirime gidildi. Sadece 3 büyük kulüp değil 450 futbol kulübü de aftan yararlanarak vergi aslı olarak 375 milyon lirayı yapılandırdı.

BEŞİKTAŞ 210 MİLYONU BARIŞTIRMIŞ FENER İSE SIR GİBİ SAKLIYOR

Galatasaray kesilen cezaların haksız olarak yazıldığından yola çıkarak Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Merkezi Uzlaşma Komisyonu Başkanlığı'na uzlaşma başvuruları yapmış. 28 Temmuz 2016'da sonuçlanan uzlaşmaya göre kulübün borcu 19.9 milyon liraya indirilmiş. Bu rakam ise vergi barışı sonucu TÜFE enflasyonu baz alınıp 72 ay taksitlendirildiği için faiziyle birlikte 27 milyon lira olarak ödenecek. Beşiktaş'ın ise yine vergi kanunları gereğince ödemediği vergiler nedeniyle toplam 210 milyon lira civarında bir borcu yapılanmaya soktuğu öğrenildi. Fenerbehçe de vergi yapılandırmasından yararlandı.

MEHMET DEMİRKOL: GALATASARAY’I ELEŞTİRDİK, DİĞERLERİ DE YAPMIŞ

Vergi affeından sadece Galatasaray’ın faydalanmadığına vurgu yapan Mehmet Demirkol, “Galatasaray’ı vergi konusunda çok eleştirdik. Diğerleri de yapmış.” diyerek konuştu.