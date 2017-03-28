Beşiktaş’a Dudu’dan kötü haber

Palmeiras Futbol Direktörü Mattos, Beşiktaş'ın ilgilendiği Dudu'yu astronomik bir teklif olmadığı takdirde satmayı düşünmediklerini söyledi.

Beşiktaş’ın Brezilya'ya yaptığı çıkarmada gözünü diktiği Palmeiras'ın yıldız kanat oyuncusu Dudu için resmi açıklama geldi. Beşiktaş'ın 25 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiğini resmen dillendiren Palmeiras Futbol Direktörü Alexandre Mattos, işin zor olduğunu ifade etti. Mattos, “Bence Dudu, hak ettiği övgüyü çalışarak kazandı. Avrupa'dan döndüğü dönem zorlandı ama çalışarak kendini gösterdi. Daha bir ay önce kontratını yeniledik. Dudu burada mutlu. Biz de ondan mutluyuz. Transfer olmaz demiyorum. Eğer astronomik bir teklif gelirse, tıpkı Gabriel Jesus (32 milyon Euro'ya Man. City'ye gitti) gibi, satılabilir. Ama Dudu'da böyle bir şey görünmüyor. Benim düşünceme göre, Beşiktaş'tan ya da Türkiye'den Palmeiras'ı ikna edecek bir teklif gelemez” diye konuştu.

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Dudu, 2015'te Dinamo Kiev'den 3 milyon Euro'ya alınmıştı.