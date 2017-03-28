Beşiktaş’ın Emre Mor planı hazır!

Beşiktaş, Borussia Dortmund'un teklif ettiği milli futbolcuyu, Brezilyalı yıldız gibi 2 yıllığına kiralamayı planlıyor.

Alman kulübü, Şenol Güneş faktörü nedeniyle Emre Mor'u bedelsiz önerirken, siyah-beyazlılar sürenin 2 sezon olmasını istedi. Beşiktaş’ın, Dortmund'da fazla şans bulamayan 19 yaşındaki yetenekli oyuncuyu vitrine çıkarma karşılığında 2 yıllık kiralama şartını öne sürdüğü belirlendi.

Borussia Dortmund Kulübü tarafından sürpriz şekilde Beşiktaş'a kiralık olarak önerilen Emre Mor konusunda henüz kesin karar veremeyen siyah-beyazlıların, Anderson Talisca modeline sıcak baktığı belirlendi. Kartal'ın, Talisca'da olduğu gibi 19 yaşındaki milli futbolcuyu iki yıllığına kiralamanın hesaplarını yaptığı ifade edildi.

Teknik Direktör Şenol Güneş faktörü nedeniyle Emre Mor'un Beşiktaş'ta deneyim kazanmasını isteyen Alman kulübünün, siyah-beyazlıların iki yıllık kiralama düşüncesini değerlendirmeye alacağı aktarıldı. Transferde UEFA kriterlerine uyan ve bu kapsamda ya kiralık ya da bonservisi elinde olan isimlerle anlaşarak mali krizleri aşan Başkan Fikret Orman önümüzdeki 2 sezon transfer dönemlerini de aynı şekilde geçirmeye çalışacak.

Siyah-beyazlıların, Borussia Dortmund'da fazla şans bulamayan Emre Mor'u parlatma karşılığında 2 yıllığına kiralamak istediği belirlendi. Beşiktaş'ın hem kendi kadrosunda yer alan milli oyunculardan hem de Almanya'daki bağlantılarından Emre Mor'u disiplin yönünden geniş bir şekilde araştırdığı vurgulandı.

Güneş karar verecek

Bu arada siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'de kiralık oynayan Jeremain Lens için Sunderland'le temasını kesmedi. Lens ve Emre Mor arasındaki tercihin Teknik Direktör Şenol Güneş'e bırakılacağı ve tecrübeli hocanın raporuna göre hareket edileceği ifade edildi.