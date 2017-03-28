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Beşiktaş’tan flaş Emre Mor hamlesi

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
17:2628 Mart 2017
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Beşiktaş’tan flaş Emre Mor hamlesi

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, Dortmund’un genç yeteneği milli futbolcu Emre Mor’u kiralama durumlarının olduğunu söyledi.

Radyospor’a açıklamalarda bulunan Ürkmezgil transfer gündemini değerlendirirken Mario Gomez ile ilgili yönetim olarak bir tasarruflarının olmadığını da ifade etti.

Ürkmezgil “Aboubakar’la ilgili yönetim olarak bir çalışmamız yok ama başkanın muhakkak bir çalışması olabilir. Mario Gomez, için yazılanları ben de okuyorum ama yönetimde benim şahit olduğum bir konuşma olmadı. Mandzukic’le ilgili de bir bilgim yok. Başkanımız, Şenol Güneş ve Gökhan Keskin transferler ilgili çalışmaları araştırmaları sürdürüyorlar.Gökhan Keskin ve Metin Albayrak, oyuncu izlemeye gittiği zaman haftalarca orada kalıyorlar ve takip ediyorlar. Brezilya’dan da raporlarla dönecektir ve iyi transferler yapacağız mutlaka. Bizim ekonomik durumumuzun iyi olması transfer konusunda titiz davranmamızdan da kaynaklanıyor. Emre Mor’u kiralama durumumuz da olabilir, ben sıcak bakıyorum ve biz bu yöntemden çok ciddi verim aldık.” diye konuştu.

Üniversite için çalışmaların son aşamaya geldiğini belirten Ahmet Ürkmezgil Tolga Zengin ile alakalı olarak “Tolga Zengin’e yapılan protestolara çok üzüldüm, bunu haketmiyor kesinlikle, o bizim kaptanımız ona yapılan bu davranışlardan ben utandım. Tolga bizim kaptanımız ve atlatacaktır bu durumu” dedi.

Etiketler
Ahmet Ürkmezgil beşiktaş emre mor spor toto süper lig
Son güncelleme: 17:39 | 28.03.2017
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