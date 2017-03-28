Beylikdüzü ve İlbank Sultanlar Ligi’nde

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 1. Lig bayanlar final etabı bugün oynanan maçlarla sona erdi. Beylikdüzü Voleybol İhtisas dokuz puanla birinci, İlbank ise beş puanla ikinci sırada yer alarak, 2017-2018 sezonunda Sultanlar Ligi'ne mücadele etmeye hak kazandılar.

Beylikdüzü ve İlbank Sultanlar Ligi’nde… Şampiyonun belirlendiği karşılaşmada, Beylikdüzü Voleybol İhtisas Takımı, İlbank’ı 25-16, 22-25, 25-12 ve 25-21’ik setlere 3-1 yenerek, final etabının şampiyonu oldu.

Samsun B.Şehir Anakent-Pursaklar Voleybol İhtisas maçında; 25-12, 22-25, 21-25 ve 27-29’luk setlerle Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı galip geldi.

1. Lig Bayanlar şampiyonu Beylikdüzü Voleybol İhtisas Takımı’na madalyalarını Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Asbaşkanı Ahmet Göksu, şampiyonluk kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.

Final etabında ikinci olan İlbank Spor Kulübü madalyalarını Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu Üyesi Sevda Güler ile TVF Teknik Kurul Üyesi Zeki Uslu’dan, kupasını ise TVF Yönetim Kurulu Üyesi Metin Mengüç’ten aldılar.