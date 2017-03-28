Beylikdüzü Voleybol İhtisas Sultanlar Ligi’nde

Beylikdüzü Belediyesi’nin desteklediği Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Bursa’da oynanan maçta galip gelerek Sultanlar Ligi’ne yükseldi.

Beylikdüzü Voleybol İhtisas Kulübü, Bursa'da oynanan Play-Off karşılaşmalarında grup maçlarında aldığı sonuçlarla, son bir maçı kalmasına rağmen Sultanlar Ligi'ne çıkmayı garantiledi. Voleybol İhtisas sporcuları şampiyonluk için İlbank karşısında ter dökecek. Beylikdüzü Belediyesi'nin desteğiyle Beylikdüzü Voleybol İhtisas, ligde aldığı galibiyetlerle grubu lider tamamladı. Play-Off karşılaşmaları için Bursa'da bulunan ve oynadığı karşılaşmalarda aldığı galibiyetlerle turnuvanın yıldızı olan kulüp, son olarak oynadığı karşılaşmada rakibi Samsun Büyükşehir Anaket Takımı'nı 3-1 mağlup etti. Beylikdüzü'nün Sultanları hedefine ulaşarak, Sultanlar Ligi'ne çıktı.

Beylikdüzü'nün Sultanları gruptaki son karşılaşmasını kendisine grupta en yakın takım olan İlbank karşısında oynayacak ve galibiyet için mücadele edecek.