Bruma’dan kötü haber

Milli takımda sakatlanarak Türkiye'ye dönen Bruma hakkında Galatasaray'dan açıklama geldi.

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Bruma’nın sakatlığı hakkında açıklama geldi. Portekizli oyuncunun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade ediliyor. Genç futbolcunun ligdeki Adanaspor ve Başakşehir maçlarında forma giymesi beklenmiyor. Yıldız oyuncu 23 Nisan’da oynanacak olan Fenerbahçe derbisine yetiştirilmeye çalışılacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten şu açıklama yapıldı:

Portekiz 21 yaş altı Milli Takım kampında sakatlanan oyuncumuz Bruma’nın sponsor hastanemiz Medical Park’ta yapılan ileri tetkiklerinde sağ uyluk arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.