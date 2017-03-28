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GALATASARAY
03 Nisan 2017 20:00
GALATASARAY
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Bruma’dan kötü haber

Milli takımda sakatlanarak Türkiye'ye dönen Bruma hakkında Galatasaray'dan açıklama geldi.
16:3928 Mart 2017
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Bruma’dan kötü haber

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Bruma’nın sakatlığı hakkında açıklama geldi. Portekizli oyuncunun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade ediliyor. Genç futbolcunun ligdeki Adanaspor ve Başakşehir maçlarında forma giymesi beklenmiyor. Yıldız oyuncu 23 Nisan’da oynanacak olan Fenerbahçe derbisine yetiştirilmeye çalışılacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten şu açıklama yapıldı:

Portekiz 21 yaş altı Milli Takım kampında sakatlanan oyuncumuz Bruma’nın sponsor hastanemiz Medical Park’ta yapılan ileri tetkiklerinde sağ uyluk arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Etiketler
bruma galatasaray sakatlık süper lig
Son güncelleme: 17:12 | 28.03.2017
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