Çaykur Rizespor´dan taraftarlarına destek çağrısı

Çaykur Rizespor Başkan vekili Halim Mete, taraftarlarının Trabzonspor maçında takımlarını desteklemeleri çağrısında bulundu.

Çaykur Rizespor´dan taraftarlarına destek çağrısı….

Sezon başından bu yana zorlu bir mücadelenin içinde olduklarını ifade eden Halim Mete, ligde sıkıntılı bir dönem yaşadıklarını hatırlatırken şunları söyledi:

“Takımımızın morale ve desteğe her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Futbolcularımızın sıkıntılı günleri atlatacağına ve başarıya ulaşacağına olan inancım tam. Elbette bu yolda en büyük gücümüzden biri olan vefalı taraftarımıza çıkışa geçmek için giden yolda büyük görev düşüyor. Özellikle ikinci yarda müthiş bir çıkış yapan Trabzonspor ile oynayacağımız karşılaşmada stadı doldurup destek vermelerini bekliyoruz. Bunu taraftarımızdan bekliyorum. Ben onlara güveniyorum.”

“HER MAÇ ÇOK ÖNEMLİ”

Ligde 9 maçlarının kaldığını, oynayacakları her maçın öneminin çok büyük olduğunu vurgulayan Halim Mete, şöyle devam etti:

“Özellikle artık kendi sahamızda puan kaybetmeye tahammülümüz yok. Yolumuza en iyi şekilde devam etmek için futbolcularımızın desteğe ihtiyacı var. Trabzonspor maçına çıkıp aslanlar gibi oynayacaklar. Taraftarımız da takımlarını seviyorlarsa maça gelsinler. Bu takım ne kadar çok güven hissederse başaramayacakları şey yok. Stadı doldurup takımlarına destek verip güven aşılarlarsa her şeyi başarırlar.”

HAZIRLIKLAR SÜRDÜ

Ligde karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor, teknik direktör Hikmet Karaman nezaretinde bir çalışma yaptı. Antrenmana ülkelerinin milli takımlarda bulunan İsmael, Ali Faez, kaleci Daillo ve Ali Yakoubi dışında tüm futbolcular katıldı. Oyuncularını zorlu maça hazırlayan Karaman’ın Trabzonspor maçı ile ilgili uyarılarda bulundu, “Oyunda rakibi ve top kontrolünü elimizde tutmak çok önemli.Bu maçta akıllı ve sabırlı olmak zorundayız” dedi.