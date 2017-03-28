Darüşşafaka Doğuş, Wilbekin ile sözleşme yeniledi

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin iddialı takımlarından olan Darüşafaka Doğuş, yıldız oyuncusu Scottie Wilbekin’le sözleşme yeniledi. 23 yaşındaki basketbolcu, takımıyla olan kontratını 2 yıl daha uzattı.

Spor Toto Süper Lig ve Euroleague’de mücadele eden Darüşşafaka Doğuş, yıldız oyun kurucusu Scottie Wilbekin ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. ABD’li oyun kurucu, yeni sözleşmeyle birlikte 2018-2019 sezonunun sonuna kadar Darüşşafaka Doğuş formayı giyecek.

2 sezondur Darüşşafa’nın kilit oyuncularından birisi olan Wilbekin, takımıyla yola devam etme kararı verdi. İmzaladığı sözleşme sonrasında çok mutlu olduğunu ifade eden 23 yaşındaki basketbolcu, “Gelecek sezonlarda şampiyonluklar kazanmak istiyorum. Daçka'da oynamaktan ve İstanbul'da yaşamaktan çok memnunum. Önümüzdeki sezonlar için şimdiden heyecanlıyım. Hedeflerim şimdiden belli; takım olarak her sezon daha iyi olmak ve şampiyonluklar kazanmak” diye konuştu.