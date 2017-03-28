Deniz Türüç’ten Beşiktaş itirafı

Attığı ve attırdığı gollerle milli takıma kadar yükselen Deniz Türüç, “Daha önce Beşiktaş’a gidebilirdim ancak gelen teklife ‘hayır’ dedim. Fatih Terim’in beni otelde karşılamasıyla hayalime ulaştım” şeklinde konuştu.

Kayerispor’da sergilediği başarılı performansıyla dikkat çeken ve milli takıma seçilen Deniz Türüç, çarpıcı açıklamalar yaptı. Takımının ikinci yarıdaki çıkışında önemli rol oynayan 24 yaşındaki hücum oyuncusu, Hollanda basınına konuştu. Deniz, “Daha önce Beşiktaş'a gidebilirdim ancak bilerek hayır dedim. Hollanda'da da yeni yeni olgunlaşıyordum. Kayserispor tercihim isteyerekti çünkü orada oynayabilirdim” dedi. Yıldız futbolcu milli takıma çağrılmasıyla ilgili ise şunları söyledi:

“Havaalanında sabırsızlanıyordum. Otelde beni Teknik Direktör Fatih Terim karşıladı. İdmanda 25 tane kameranın olduğunu görmek gurur vericiydi. Özellikle Oğuzhan Özyakup ile bağlantım oldu ancak herkes birbirine yakın. Bu da Türkiye'nin gücü. İlk yılımda Kayseri'ye adapte olmak zorundaydım, şimdi her şey iyi gidiyor.”