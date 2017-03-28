Dili boğazına kaçan futbolcuyu masör kurtardı

Spor Toto 3. Lig ekibi Kozan Belediyespor'un futbolcusu Özgür Akıncı, maç sırasında bir anda yere yığıldı. Hemen müdahale eden Karacabey Birlikspor masörü Mahmut Serçel, boğaza kaçan dili çıkararak genç futbolcunun hayatını kurtardı.

Spor Toto 3. Lig 1. Grup’ta Karacabey Birlikspor ile Kozan Belediyespor 26 Mart pazar günü mücadele etti. Mustafa Fehmi Gerçeker Stadı’nda oynanan ve 1-1 berabere sonuçlanan maça Özgür Akıncı’nın yaşadığı olay damga vurdu.

24 yaşındaki futbolcu karşılaşmanın 52. dakikasında rakibi ile girdiği mücadele sonrasında dili boğazına kaçtığı için bir anda yere yığıldı. Rakip ekip Karacabey Birlikspor’un masörü Mahmut Serçel tarafından ilk müdahalesi yapılan Özgür Akıncı’nın boğazına kaçan dili çıkarılıp nefes alması sağlandı. Daha sonra sahanın içine giren ambulans ile hastaneye kaldırılan Akıncı’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

MAHMUT SERÇEL: “ÖZGÜR’ÜN NEFESSİZ KALDIĞINI GÖRÜNCE HAKEMİN GİR İŞARETİNİ BEKLEMEDEN SAHAYA GİRİP MÜDAHALE ETTİM”

42 yıldır masörlük yapan ve milli takım ile Fenerbahçe gibi bir çok büyük kulüpte çalışan Mahmut Serçel, futbolcunun nefessiz kaldığını görünce hakemin gir işaretini beklemeden sahaya girerek müdahale ettiğini söyledi.

Daha önce de benzer olaylarla karşılaştığını dile getiren Serçel, “Özgür’ün dilinin boğazına kaçtığını ve nefessiz kaldığını görünce müdahale ettim. Dişleri kilitlenmişti, çenesini açtım. Parmağımla boğazına kaçan dilini çıkardım. Daha önce de aynı şekilde bu tür olaylara karşılaştım. Onlara da aynı şekilde müdahale etmiştim” diye konuştu.

ÖZGÜR AKINCI: “KARACABEY BİRLİKSPOR MASÖRÜ MAHMUT ABİ İLK MÜDAHALEYİ YAPMIŞ. SONSUZ TEŞEKKÜRLERİMİ VE ŞÜKRANLARIMI SUNARIM”

Futbolcu Özgür Akıncı ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda,”Maçta talihsiz bir olay başıma geldi ve şuan iyiyim. Allah’a şükürler olsun arayan mesaj atan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Karacabey Birlikspor masörü Mahmut abi ilk müdahaleyi yapmış. Sonsuz teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunarım” ifadelerini kullandı.