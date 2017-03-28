Dursun Özbek’e Hakan Şükür – Arif Erdem eleştirisi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Hakan Şükür ve Arif Erdem'in üyeliklerinin iptalini Genel Kurul'a taşıması nedeniyle camianın önemli isimlerinden sert eleştiri aldı.

Genel Kurul’da bulunan Galatasaray camiasının önemli isimleri Faruk Süren, Ahmet Özdoğan ve Ali Güvenç Kiraz, Hakan Şükür – Arif Erdem krizi nedeniyle Başkan Dursun Özbek'e yüklendi.

FARUK SÜREN: Galatasaray bir spor kulübüdür ve siyasetin içine çekilmemelidir. Yapılan oylamanın tamamen yönetimden kaynaklı bir hata olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın başında bulunan yönetimlerin daha dikkatli olmaları gerekiyor. Bu konu hakkında daha fazla yorum yapmak istemiyorum ancak mevcut yönetimin büyük bir hata yaptığı ortada.

AHMET ÖZDOĞAN: Galatasaray’ın geldiği noktada bir tek sorumlu vardır. Yaşananlar sayın Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulunun hatasıdır. Galatasaray'da bundan sonra birlik ve beraberlik isteniyorsa başkan ve yönetim kurulu hemen istifa etmelidir. Olağanüstü seçimde Sayın Başkan istiyorsa yeniden aday olabilir.

ALİ GÜVENÇ KİRAZ: Yönetim başarısız, istifaya da davet ettim. İşin en kötü kısmı ihraçlar. Konu da enteresan yerlere gitti. Olaylar Galatasray yönetiminin yaptığı hatalardan kaynaklandı. Galatasaray, pazar aldığı kararı 6 ay önce almadı ve genel kurula getirdi. Oradaki hiçbir üyenin siyasetle ilgisi yok. Türkiye'ye zarar veren bir yapıyla bağlantılı değildir. Yönetim, pazar günü almış olduğu kararı 8 ay önce alsaydı sorunu çözebilirdi.

`Kırmızı çizgimiz Atatürk` Galatasaray'ın eski yöneticisi Adnan Öztürk, yaşanan olayların röntgenini çekti: Cumartesi gününün faturası, o günkü genel kurulu yönetenlerin eseridir. Atatürk ilke ve inkılapları Galatasaray'ın kırmızı çizgisidir. Sporun içine siyaseti karıştırmaya her zaman karşı olmuşumdur.” İlgili Haberi Oku

DURSUN ÖZBEK İSTİFA EDECEK Mİ?

FETÖ davası sanıkları eski futbolcular Hakan Şükür ve Arif Erdem'in kulüpten ihraç edilmeleri sürecini iyi yönetemediği için eleştirilen ve Galatasaray'a zarar verdiği gerekçesiyle tepki toplayan Başkan Dursun Özbek'in görevine devam edeceği öğrenildi. Camiadaki muhalif kesim ve taraftarların bir kısmından yoğun olarak istifa etmesi yönünde telkinler alan ve durum değerlendirmesi yapan Dursun Özbek, başladığı projeleri bitirmek için ‘göreve devam' kararı aldı.