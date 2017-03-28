Dursun Özbek’ten kardeşi hakkındaki eleştirilere cevap

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kardeşi Mehmet Özbek hakkında yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kardeşi Mehmet Özbek’in Yönetim Kurulu’nda yer alması şeklinde yapılan eleştirileri doğru bulmadığını söyledi. NTV Spor’da Evren Göz’e özel röportaj veren Dursun Özbek, kardeşinin herhangi bir Genel Kurul üyesinden farkı olmadığını söyledi. Galatasaray’a hizmet eden herkesin gereken görevleri üsteleneceğini belirten Dursun Özbek, şunları söyledi:

“Mehmet Özbek Galatasaray’a hizmet etmek için çalışıyor. Ben insanların isimlerine değil Galatasaray’a verdikleri hizmete bakarım. Mehmet Özbek’in Galatasaray başkanının kardeşi olarak anılmasının doğru bulmuyorum. Mehmet Özbek Mehmet Özbek’tir. Başkana nereden vuralım arzusunda olan kişilerin spekülatif eleştirileri beni ilgilendirmiyor. Mehmet Özbek’in faydalı olup olmadığına bakıyorum. Bana göre de oldukça faydalı bir isim. Kulübe hizmet eden kişilerin başımın üzerinde yeri vardır. Ben Galatasaray başkanıyım. Yapılan işlerde bir hata varsa ben hesap vermeye hazırım. Benim hesap vereceğim yer Genel Kurul’dur… Bu işin patronu Genel Kurul’dur… Veremeyeceğim hesap yoktur.”

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UEFA Finansal Fair Play hakkında da konuşan Dursun Özbek, Galatasaray’ın gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmama riski bulunmadığını tekrarladı. UEFA’nın kendilerine geçtiğimiz yıl çektikleri bir yıl Avrupa’ya katılmama ve futbolcu maaşlarında 65 milyon Euro’yu geçmeme cezası verdiğini, bunun dışında bir yaptırım olmadığının altını çizdi. Dursun Özbek, sezon sonuna kadar Sportif Direktör ile çalışmayı düşünmediklerini ancak gelecek sezon için Galatasaray’ın daha iyi yönetilmesi adına çalışmaları olduğunu da sözlerine ekledi.