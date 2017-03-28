Emre Aşık’ın eşi çıldırdı! Veterinere saldırdı!

Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık, sokakta bulduğu bir baykuşu veterinere getirdi. Baykuş, çok az bulunan 'Kulaklı Orman Baykuşu' çıkınca veteriner prosedür gereği bakanlığa haber vermeleri gerektiğini, bu süreçte baykuşu teslim edemeyeceklerini söyledi. Bunun üzerine çılgına dönen Yağmur Aşık, veterinere saldırdı, akıl almaz tehditler savurdu.

Geride bıraktığımız 24 Mart günü elinde bir baykuşla veterinere gelen Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık, tedavi için getirdiği baykuşun Kulaklı Orman Baykuşu olduğunu ve hayvanın tedavisinin ardından bakanlığa teslim edilmesi gerektiğini öğrenince ortalığı birbirine kattı. Kendisine yapılan açıklamadan iki gün sonra 26 Mart'ta veterinere gelen Aşık, burada tartışmaya başladı. Uçankuş'un özel haberine göre burada çalışan Dilara Hanım'la kavgaya tutuşan Yağmur Aşık, genç kadını öylesine darp etti ki Dilara Hanım'ın ameliyat olma ihtimali bile belirdi. Yaşanan kavganın ardından veterinerliğin önünde tehditler savuran Yağmur Aşık'ın bu görüntüleri videoya kaydedildi. Hayvanseverlik duyarlılığıyla başlayan tartışmanın ne boyutlara geldiği son derece ürkütücü bir şekilde görüldü.