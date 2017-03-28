Fatih Altaylı: FETÖ’nün avukatlığını yapanlar, Galatasaray’a saldırmaya başladılar

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden olan Fatih Altaylı, geçmişte FETÖ'nün avukatlığını yapanların bugün Galatasaray'a saldrdığını dile getirdi.

Eski Galatasaray yöneticisi Fatih Altaylı, sarı-kırmızılı kulüpte yaşanan genel kurul krizini değerlendirdi. Geçmişte FETÖ’ye destek çıkanların şimdi Galatasaray’a saldırdığına parmak basan Altaylı, İsmail Demiriz’in ihraç edilip Hakan Şükür ve Arif Erdem’in ihraç edilmemesine anlam veremediğini söyledi.

İşte Altaylı’nın sözleri:

“Galatasaray ona, buna malzeme edildi bu yüzden. Geçmişte FETÖ’nün dizinin dibinden ayrılmayanlar, avukatlığını yapanlar bugün dönüp onun üzerinden Galatasaray’a saldırmaya başladılar. Bu ayrılma meselesini anlamadım. İsmail Demiriz’le Hakan Şükür ve Arif Erdem’den ne farkı var. Böyle bir saçmalık olabilir mi kardeşim! Galatasaray genel kurulundaki bir bölüm insanın olayların farkına varamadığını söylemem bu yüzden işte. İsmail Demiriz neden ayrı kardeşim? Eğer mesele Galatasaray ve milli takıma hizmetse o da hizmet etmiştir. Kaldı ki İsmail Demiriz, Galatasaray’ı 14 yıl sonra şampiyon yapan kadronun içindedir. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nda yarı final oynamış takımın sağ bekidir… O yüzden aralarında bir fark yok.”

“YÖNETİMİN ACEMİLİĞİ, ŞUURSUZLUĞU”

“Fakat mesele yönetimin acemiliği, basiretsizliği, bilinçsizliği, şuursuzluğu… Normalde yönetimin Türkiye’nin içinde bulunduğu durum gereği bu konuyu buraya getirmemesi gerekir. Tüzük gereğiymiş… Tüzüğe aykırı her şey yapılıyorsa bu da yapılır. Yani sen bunları ‘darbeyi organize eden, FETÖcülük suçlamasıyla’ atarsın. Ben bunu ‘genel kurula getirmiyorum’ dersin. Onlar da istiyorsa gider mahkemeye. Mahkeme de bir karar verir, Galatasaray olarak da dersin ki ‘yapacak bir şeyim yok, mahkemenin kararıdır’ bu. Hadi onu yapmadın. Kadir Çetinçalı’nın sözlerinden sonra işin gidişatı belli. ‘Her şeyi ben yaptım’ diyen başkan orada söz alıp kürsüye çıkıp, ‘Arkadaşlar bu durum Kadir arkadaşımızın dediği gibi de yapılabilir ama biz yönetim olarak karşıyız. Biz yönetim olarak Galatasaray’ın menfaatleri için bu hassas konu nedeniyle bu kişilerin atılmasını istiyoruz. Sizden de bu konu hakkında destek bekliyoruz’ demeliydi.”

“YÖNETİM ACEMİ”

“Yönetim acemi, divan başkanı da acemi… Divan Başkanı İrfan Aktar kendine ait bir kişilik sergilemiyor. Sürekli yönetimlerin payandası gibi davranıyor. Buraya getirmemesi lazımdı Galatasaray’ın bunun. ‘Hak iddia eden varsa, gitsin mahkemeye’ denmeliydi.”

“Baştan Divan Başkanı İrfan Aktar ve yönetimin genel kuruldan bu ihraçlar için oylama yapılıp bu ayrılmaya imkan vermemesi lazımdı. Oylama yapıldı, ortaya bir tablo çıktı. Yönetimden biri çıkıp diyecek ki; “Oylar gerektiği gibi sayılmadı, usulüne uygun sayılması için bir daha oylama yapmalıyız.” Bu olunca bu kez başkan çıkıp konuşma yapacak. Bu oylama yapılırken başkan salondan çıkmış. Vahamet burada… Çıkıp, diyeceksin ki; ‘Arkadaşlar bu önemli mevzudur, Galatasaray’ı aslanın ağzına atmayalım. Bu pislik örgütle bizim hiçbir alakamız olmadığını hepimiz biliyorum. 3-5 futbolcumuzun bu işle alakasından dolayı kulübümüzü töhmet altında bırakılmasına izin vermeyelim.’ Bu iş geçti çünkü basiretsiz…”

“Ne demek ‘aidatını yatırmadığı için’ attık. Bu ayıptır. Aidatını yatırmayan 2700 Galatasaraylı’ya ne olacak kardeşim. Onların ne suçu var. Yönetim basiretsiz olduğu için böyle bir şey yapıyorsun. Çık de ki ben bunları ‘terör örgütüne yardım yapmaktan’ yeniden atıyorum.’ Seneye bir daha getirsinler bakalım genel kurula…”

“Tanıdıklarımın hepsi genel kurulu terketmiş bu oylama sırasında…. Kim bunlar dediğimde bir kısmının siyasi muhalif olduğunu duydum. Senin hükümetle hesaplaşma yerin genel kurul değil. Hükümet istedi diye Galatasaray’dan adam mı atacağız?’ E, diğerlerini attın kardeşim. Bunların derdi FETÖ’yü korumak falan değil. AK Parti’ye karşı olabilirsiniz. Türkiye’nin yarısı karşı da olabilir. Sen madem karşıysan sokağa çık, git parti kur. Senin onlarla hesaplaşma yerin Galatasaray genel kurulu değil ki.”

“GALATASARAY AİDAT NEDENİYLE BU KARARI DÜZELTMESİ ÇOK YANLIŞ”

“Galatasaray’ın aidat nedeniyle bu kararı düzeltmesi çok yanlış oldu. Siyaset de Galatasaray kongresine girmiş oldu. Karşılıklı olarak hatalar var. Bu bir dernek kongresi… Eğer ortada bir suç varsa gereği yapılır. 15 bakanın Galatasaray’ı ağır suçlayıcı olarak konuşması da büyük yanlış bana sorarsan… Galatasaray genel kurulu da ben de eleştiriliyorum hangi akla hizmet bu kararı aldıklarıyla ilgili. Bu kararı eleştirenlerin de hepsi aklı başında Galatasaraylılar zaten. Söyleyeceğim şu; Bunların hepsi basiretsiz yönetimin hatası. Getirme kardeşim bunu genel kurula. Niçin Galatasaray Başkanı bu konunun Galatasaray açısından çok önemli olduğunu söyleyip destek istemedi? Niye bu oylama sırasında tuvalete gitti. Galatasaray’a yazık edip, malzeme yapmışlardır. İşin kötüsü; Galatasaray’ın etiğini, içini dışını bilmeyen bir sürü insana abuk-subuk konuşma imkanı verdiler. Yok kayyum atanacak, yok bilmem ne.”

“İşte bugün Oray Eğin bir yazı yazmış. Hiç bilmiyorsun kardeşim. Ara bir sor, Fatih ne oluyor içeride diye. Yazdıkların ipe sapa gelmez şeyler. Yok, Galatasaray’ı Adnan Polat kurtarmış. Oradaki isimlerin çok büyük bölümü Adnan Polat zamanında Galatasaray’a üye yapıldı. Adnan Polat da keyfinden yapmadı onları üye. Neredeyse tehdit altında yapmak zorunda kaldı onu da çok iyi biliyorum. Televizyonlardaki ciddiye bile almıyorum. Oray’ı biraz daha ciddiye aldığım için söylüyorum.”