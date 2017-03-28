Fenerbahçe’den Beşiktaş’a müthiş misilleme!

Fenerbahçe, Beşiktaş’ın da transfer etmek istediği Mario Gomez ve Emre Mor’un peşine düştü. Sarı-lacivertliler, Borussia Dortmund’da fazla forma şansı bulamayan Emre Mor’u kiralık olarak kadrosuna katmaya uğraşıyor. Wolfsburg’da oynayan Mario Gomez için de temaslarını yoğunlaştırdı.

Yeni sezona yepyeni bir kadroyla çıkacak olan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın da gündeminde olan Emre Mor ve Mario Gomez'i kadrosuna katmak için temaslarını sıklaştırdı. Fenerbahçe, Borussia Dortmund'da fazla forma şansı bulamayan Emre Mor'u gelecek sezon kiralamak için Alman kulübünün kapısını çaldı. Genç yıldız da Fener'in teklifine sıcak bakıyor. Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 15 maçta 1 gol atıp 3 de asist yapan Emre Mor'un menajeri Muzzy Özcan ile dün masaya oturan Fenerbahçe yönetimi, 19 yaşındaki yıldız futbolcu için öncelik sözü aldı. Alman kulübü de genç sağ açığı sarı-lacivertlilere kiralamaya olumlu yaklaştı. Kanarya'nın hedefinde bir de sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak Wolfsburg'a giden yıldız forvet Mario Gomez var.

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KONTRATTAKİ AYRINTI

Almanya’dan ayrılıp Türkiye'ye dönmeye yeşil ışık yakması halinde Fener yönetimi, Mario Gomez ile resmi görüşmelere başlayacak. Alman golcü, ligde kalma mücadelesi veren Wolfsburg'un, Avrupa kupalarına katılamaması durumunda kontratını tek taraflı fesh- edebiliyor. Tüm mesaisini bu iki dev transferi bitirmeye harcayan F.Bahçe, ayrıca Beşiktaş'a da büyük bir çalım atmanın peşinde…