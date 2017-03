Fikret Orman: 50 milyon Dolar gelir hedefimiz var

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, "2018’de stat gelirini 50 milyon Dolara çıkarma düşüncemiz var. İnönü Stadı’nın 5 katı bir gelir bekliyoruz" dedi.

Akıllı Stadyum altyapısını tanıtmak üzere Vodafone Arena'da düzenlenen toplantıya Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve Vodafone Türkiye Bireysel İş Birimi İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy katıldı. Orman, Vodafone ile gönül işbirliği kurduklarını ve bu stat için beraber büyük fedakarlıklar içinde çalıştıklarını dile getirdi.

Fikret Orman: “114 yıllık tarihimize yeni bir sayfa açtık”

Vodafone ile güzel bir işbirliği içinde olduklarını belirten Fikret Orman, “Vodafone Arena'nın hikayesi 4 yıl önce başladı. 2013 yılında Vodafone ile anlaşma yaparak bir hayale ortak olduk. Başkan olmadan önceki hayalim de dünyanın sayılı statlarından birini Türk ve dünya sporuna kazandırmaktı. Vodadone ile bir gönül birlikteliği yaptık. Beşiktaş taraftarı da Vodafone'u benimsedi. Yapmış olduğumuz organizasyonlara taraftarımız da katılım sağladı. Tabii inşaat sırasında sıkıntılı süreçler yaşadık. İstanbul'un göbeğinde son derece zorlu koşullar altında bir inşaat gerçekleştirdik. Ama hiç yılmadan kısa bir sürede; 2 sene 4 ayda stadımızın inşaatını gerçekleştirdik. Geçen sene de stadımıza döndük. 114 yıllık tarihimize de bu statla yeni bir sayfa açtık. Spor izleyicilerin talepleri her gün biraz daha artıyor. Onun için bu stadın dijital alt yapısını düşündük ve yaklaşık 40 milyon TL üzerinde bir para yatırarak dijital akıllı stat inşa ettik. Koltuklarından çatısına kadar dijital davranan bir stat inşa edildi” ifadelerini kullandı.

“UEFA ve Süper Kupa Finali'ne aday olduk”

Beşiktaş takımının Vodafone Arena'ya şampiyon olarak geldiğini hatırlatan Orman, “Dünyada yılın stadyumu seçildik. Türkiye'de taraftarın en çok doldurduğu stadı yaptık. 2016'da en çok konuşulan stat oldu burası. Daha ilk yılımızda da UEFA ve Süper Kupa Finali için aday olduk. UEFA yetkilileri de bu statta böyle bir şey yapmak istedi. Vodafone Arena, sadece bir stat değil aynı zamanda eğlence, moda merkezi ve yaşam alanı halini aldı. Vodafone gibi global bir markanın Beşiktaşla çalışmasından dolayı şahsım ve Beşiktaş camiası adına teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

“Beşiktaş'ın vizyonu değişti”

Vodafone Arena ile Beşiktaş'ın geçmişten gelen kayıplarını kurtardıklarını vurgulayan Başkan Fikret Orman, “Bu stat ilk defa 2002 senesinde ortaya koyduğumuz projeydi. Keşke o zaman yapsaydık. Ama her şeyde bir hayır vardır. O zaman yapsak böyle teknolojik bir stat olmayacaktı belki de. Geçmişe bağlı kalmamak lazım. Taraftarımızla yeni teknolojilerle birleşmeye başladık. Örneğin; Kara kartal uygulamasıyla taraftarımızı beste yapmaya davet ettik. Bir hafta içinde birçok taraftar bunun parçası olmaya başladı. Beşiktaş'ın vizyonunun değiştiğini görmekteyiz” diye konuştu.

Salon projesi hakkında da açıklamalarda bulunan Fikret Orman, bu projede de izin aşamasına geldiklerini ve yine bir sponsorluk anlaşmasıyla salon yapımını gerçekleştireceklerini ifade etti.

“2018'de 50 milyon dolar gelir hedefimiz var”

Vodafone Arena'da yapılan bu çalışmalarla birlikte stat gelirinin ne kadar artacağı yönündeki bir soruya ise Fikret Orman şöyle cevap verdi:“Beşiktaş İnönü Stadı'nın geliri 9-10 milyon dolar civarındaydı. Şimdi bu rakam 45 milyon dolar civarına geldi. 32 bin kombine ile oynuyoruz. Yeni kombinelerimiz de çarşamba günü satışa çıkacak. Vodafone arena tüm gelir seviyelerinin üst noktalarında. 2018'de de stat gelirini 50 milyon dolara çıkarma düşüncemiz var. İnönü Stadı'nın 5 katı bir gelir bekliyoruz.”

“Bizim bütün oyuncularımız yıldız”

Dünya genelindeki 25 milyon taraftarın bu uygulamalara destek vermesiyle bir dünya yıldızı alabileceklerini dile getiren Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, “Taraftarlarımızın istekleri sürekli büyüyor. Bu programlara da destek olması güzel bir şey. 25 Milyon taraftarımız da bu programa üye olursa bir dünya yıldızı alabiliriz. Ama bizim bütün oyuncularımız yıldız. Fakat kimsenin üstüne de yük olmayız. Herkes Beşiktaş'a olan sevgisiyle bir şey alır” ifadelerini kullandı.

“Ümraniye'ye 10 milyon TL'lik bir yatırım yapacağız”

Beşiktaş'ın bir altyapı kültürü olduğunu dile getiren Fikret Orman, sözlerine şöyle devam etti:

Altyapılar çok önemli. Taraftar da altyapıdan gelenlere daha sempatik bakıyor. Bu yüzden Necip ve Atınç bizim için çok önemli. Fakat tesis eksiklerimiz var. Sadece bürokratik engellerimiz kaldı. Bu sezon bittiği gibi yatırımlara başlayacağız. Ümraniye'ye yaklaşık 10 milyon TL'lik bir yatırım yapacağız. Orası bir futbol akademisi haline gelecek. Vodafone ile de altyapıya dönük çalışmalar yapıyoruz.”

Engin Aksoy: “Beşiktaş ile gönül işbirliğimiz var”

Beşiktaşla bir gönül işbirliği içinde olduklarını ifade eden Vodafone Türkiye Bireysel İş Birimi İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Bu statla İstanbul'a ve Türk futboluna büyük bir eser bırakıldı. Biz Türkiye'ye uzun soluklu bakıyoruz. Beşiktaş ile 150 Milyon dolarlık bir anlaşma yaptık. En büyük yatırımmıızı da Beşiktaş ile yaptık. Vodafone Arena, Vodafone markasının dijitalleşme abidesidir. 40 Milyon TL'lik bir dijital yatırım yaparak Vodafone Arena'nın bir teknoloji merkezi olmasını sağladık. Bu stat, içinde dijital bir merkez bulunan tek stadyumdur. Her geçen ay da stadın üzerine yeni özellikler katıyoruz. Buraya 14 bin 200 metre kablo döşendi. Aynı zamanda 50 bin seyircinin ihtiyacını karşılayacak bir ağ yapısı var. Çatı ve içeriye yerleştirilmiş 380 anten, 620 wifi var burada. 4,5G bağlantısını 74 ayrı noktadan sağlıyoruz. 5G hazırlıkları çerçevesinde de bir teknoloji hazırlığı içerisindeyiz. Taraftarlar buradaki heyecan, deneyim ve fotoğraflarını paylaşıyorlar. O yüzden çekim hızı önemli. Stadımızda 700 den fazla televizyon, 43 noktada da video ağı var. Zengin içerikli bir Vodafone Arena uygulamamız var. Bu uygulamayla izleyiciler stattaki her bilgiye ulaşabiliyorlar. Her seyircinin buraya gelme imkanı olmayabilir. BU uygulamayla taraftarlar stadı rahatça dolaşabilecek” diye konuştu.

“Taraftarlar stat içerisindeyken maçı telefonlarından izleyebilecek”

Taraftarların akşamları spor programlarında gördükleri birçok istatistiği Vodafone Arena uygulamasıyla maç esnasında da görebileceklerini hatırlatan Engin Aksoy, “Önümüzdeki haftadan itibaren burada 42 bin seyirci cep telefonlarından canlı olarak maçı seyredebilecekler. Herkes telefonundan Vodafone Arena uygulamasına girerek maçı canlı izleyebilecek. Artık insanlar televizyon seyrederken bile iki ekran izliyorlar. Belki de futbol seyircisinin istenen seviyeye gelmemesinin sebebi de bu. İnsanlar maçları evinde izliyor konforlu şekilde. Bu uygulamamızla evde bulduğunuz tüm konforu Vodafone Arena'da da bulabileceksiniz” şeklinde konuştu.