Galatasaray 104 – 57 TED Ankara Kolejliler / Maç özeti

Galatasaray Odeabank 104 – 57 TED Ankara Kolejliler
Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: İsmail Aydın xx, Ozan Çakar xx, Can Mavisu xx
Galatasaray Odeabank: McCollum xx 12, Göksenin Köksal xx 9, Schilb xx 11, Daye xx 18, Pleiss x, Tyus xx 10, Orhan Hacıyeva xx 11, Preldzic x 3, Sinan Güler xx 8, Micov xx 5, Can Korkmaz xxx 13, Ege Arar xx 4
Başantrenör: Ergin Ataman
TED Ankara Kolejliler: Galloway xxx 19, Morrison xx 13, Yesukan Onar x 2, Uğur Hortum xx 4, Thomas xx 6, Sakut Taylan Süerkip xx 7, İsmail Yiğit Yüceer x 2, Yiğit Baran Sarıkaya x 2, Yiğit Aydın x2
Başantrenör: Can Sevim
1. Periyot: 28-7 (Galatasaray Odeabank lehine)
Devre: 55-24 (Galatasaray Odeabank lehine)
3. Periyot: 81-40 (Galatasaray Odeabank lehine)