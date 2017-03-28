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Galatasaray 104 – 57 TED Ankara Kolejliler / Maç özeti

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Galatasaray Odeabank sahasında TED Ankara Kolejliler'i 104-57 mağlup etti.
22:1328 Mart 2017
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Galatasaray 104 – 57 TED Ankara Kolejliler / Maç özeti

Galatasaray Odeabank 104 – 57 TED Ankara Kolejliler

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: İsmail Aydın xx, Ozan Çakar xx, Can Mavisu xx

Galatasaray Odeabank: McCollum xx 12, Göksenin Köksal xx 9, Schilb xx 11, Daye xx 18, Pleiss x, Tyus xx 10, Orhan Hacıyeva xx 11, Preldzic x 3, Sinan Güler xx 8, Micov xx 5, Can Korkmaz xxx 13, Ege Arar xx 4

Başantrenör: Ergin Ataman

TED Ankara Kolejliler: Galloway xxx 19, Morrison xx 13, Yesukan Onar x 2, Uğur Hortum xx 4, Thomas xx 6, Sakut Taylan Süerkip xx 7, İsmail Yiğit Yüceer x 2, Yiğit Baran Sarıkaya x 2, Yiğit Aydın x2

Başantrenör: Can Sevim

1. Periyot: 28-7 (Galatasaray Odeabank lehine)

Devre: 55-24 (Galatasaray Odeabank lehine)

3. Periyot: 81-40 (Galatasaray Odeabank lehine)

Etiketler
galatasaray odeabank Spor Toto Basketbol Ligi TED Ankara Kolejliler
Son güncelleme: 22:16 | 28.03.2017
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